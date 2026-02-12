'돌싱' 28기 영수, 논란 그새 잊었나…女 출연자에 또 스킨십, "감겼네" ('나솔사계')

사진제공=ENA, SBS Plus

'돌싱' 28기 영수가 ‘이야기좌’의 매력을 풀 가동한다.12일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 28기 영수가 ‘솔로나라’를 뒤흔들었던 ‘3영수’의 진가를 발휘힌다.28기 영수는 ‘솔로나라 28번지’에서 끝없는 이야기로 솔로녀들을 홀렸던 역대급 인기남이다. 선택마다 ‘3대 1 데이트’의 주인공에 등극해 ‘3영수’로 불렸다. 그러나 28기 영수는 ‘골싱 민박’에서는 ‘0표’의 굴욕을 겪었는데, 마침내 3일 차 새로운 데이트에서 ‘이야기좌’의 위엄을 되찾는다.이날 한 여성과 매칭된 그는 ‘운명’과 관련된 이야기를 나눈다. 28기 영수는 “전 운명을 믿는다”고 운을 뗀 뒤, “보일 듯 말 듯한 실타래를 타다 보면 내가 주어진 운명으로 가게 된다”고 스윗하게 얘기한다. 이어 그는 “내가 준비하고 노력해야 한다”면서 눈웃음을 짓는다. 28기 영수의 술술 풀리는 입담에 상대 여성은 푹 빠지고 이를 지켜보던 MC 윤보미는 “감겼다!”라고 외친다.28기 영수는 ‘솔로나라’에서 이미 ‘대성공’한 ‘스킨십 스킬’도 쏟아낸다. 데이트 말미, 28기 영수의 손에 난 상처를 걱정한 여성이 다정히 밴드를 붙여주자, 그는 “손이 찬데?”라면서 여성의 손을 슬쩍 잡아 ‘기습 스킨십 플러팅’을 시도한다. 28기 영수의 자연스러운 스킬에 MC 데프콘은 “뿌이뿌이”라면서 입나팔을 불고, 윤보미 역시 “그분이 왔다!”고 격하게 반긴다. 이에 28기 영수가 ‘0표’ 굴욕을 딛고 ‘인기남’의 자존심을 되찾을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr