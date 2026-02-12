이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'

배우 최정윤(49)이 '5살 연하' 남편과의 재혼 웨딩사진을 공개하며 인생 2막을 알렸다.12일 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'에는 "여러분들께 이야기할까 고민 많이 했어요(최정윤 재혼썰)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 최정윤은 5세 연하 남편에 대해 "인품이 정말 훌륭하고 착한 사람"며 깊은 신뢰와 애정을 감추지 않았다.이어 남편에 대해 "저와 친분 있는 동생이었다. 다섯 살 연하인데, 같이 골프를 몇 번 치다가 이런저런 이야기를 했고, 그 친구가 사업을 해서 내가 도움을 주겠다고 홍보를 해주겠다고 했다"며 "그 회사가 제천이었는데, 다래가 제천에 살아서 겸사겸사 보러 가려고 했다. 제가 다래랑 놀려고 펜션을 잡았는데 그 친구가 짐을 들어주겠다며 왔다"고 털어놨다.특히 딸이 첫 만남에서 남편에게 했던 말이 놀라웠다고. 그는 "딸이 그날 그 친구 앞에서 자기 장기를 다 보여주더라. 그러더니 그날 밑도 끝도 없이 '아빠'고 하더라. 저는 세 번째 만남이었고, 딸은 첫 번째 만남이었는데 그러더라. 운명인가 싶었다"고 고백했다.그러면서 최정윤은 "아무리 사랑하는 사람이 생겨도 아이가 싫다고 하면 재혼이라는 건 힘들다. 근데 인연인 것 같다"고 얘기했다.재혼 웨딩 사진도 공개했다. 그는 "남편과 나는 결혼식을 올리고 싶지 않았다. 근데 딸이 계속 결혼식을 하라고 하더라"며 "엄마가 하고 싶지 않다니까 딸도 포기했는데 사진이라도 찍자고 어필하길래"고 덧붙였다.최정윤은 "어쨌든 나는 두 번째 찍은 거지 않냐. 내 나이 49세에 찍은 건데 사람들이 첫 번째 찍었을 때보다 훨씬 예쁘다고 하더라"면서 "딸이 너무 좋아해서 그거 하나만으로도 만족한다. 지우는 어딜 나가면 내 손은 안 잡고 아빠 손부터 잡는다. 그 두 사람의 뒷모습을 바라보는 게 너무 좋다"고 재혼 후 행복한 일상을 전했다.또한 '싱글맘' 프레임을 벗겨내고 싶다며 그는 "감추려고 감춘 건 아닌데 요새 드라마는 섭외가 안 들어오고 예능만 잘 들어온다"며 "싱글맘 프레임이 생긴 뒤 혼자 하는 프로그램, 아이와 함께 하는 프로그램, 싱글맘 프로그램에 섭외 요청이 들어왔다"며 재혼 사실을 알리게 된 이유를 밝혔다.한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남과 결혼했으나 2022년 이혼 소식을 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr