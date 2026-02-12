사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
배우 최정윤(49)이 '5살 연하' 남편과의 재혼 웨딩사진을 공개하며 인생 2막을 알렸다.

12일 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'에는 "여러분들께 이야기할까 고민 많이 했어요(최정윤 재혼썰)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 최정윤은 5세 연하 남편에 대해 "인품이 정말 훌륭하고 착한 사람"며 깊은 신뢰와 애정을 감추지 않았다.

이어 남편에 대해 "저와 친분 있는 동생이었다. 다섯 살 연하인데, 같이 골프를 몇 번 치다가 이런저런 이야기를 했고, 그 친구가 사업을 해서 내가 도움을 주겠다고 홍보를 해주겠다고 했다"며 "그 회사가 제천이었는데, 다래가 제천에 살아서 겸사겸사 보러 가려고 했다. 제가 다래랑 놀려고 펜션을 잡았는데 그 친구가 짐을 들어주겠다며 왔다"고 털어놨다.
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
특히 딸이 첫 만남에서 남편에게 했던 말이 놀라웠다고. 그는 "딸이 그날 그 친구 앞에서 자기 장기를 다 보여주더라. 그러더니 그날 밑도 끝도 없이 '아빠'고 하더라. 저는 세 번째 만남이었고, 딸은 첫 번째 만남이었는데 그러더라. 운명인가 싶었다"고 고백했다.

그러면서 최정윤은 "아무리 사랑하는 사람이 생겨도 아이가 싫다고 하면 재혼이라는 건 힘들다. 근데 인연인 것 같다"고 얘기했다.
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
재혼 웨딩 사진도 공개했다. 그는 "남편과 나는 결혼식을 올리고 싶지 않았다. 근데 딸이 계속 결혼식을 하라고 하더라"며 "엄마가 하고 싶지 않다니까 딸도 포기했는데 사진이라도 찍자고 어필하길래"고 덧붙였다.

최정윤은 "어쨌든 나는 두 번째 찍은 거지 않냐. 내 나이 49세에 찍은 건데 사람들이 첫 번째 찍었을 때보다 훨씬 예쁘다고 하더라"면서 "딸이 너무 좋아해서 그거 하나만으로도 만족한다. 지우는 어딜 나가면 내 손은 안 잡고 아빠 손부터 잡는다. 그 두 사람의 뒷모습을 바라보는 게 너무 좋다"고 재혼 후 행복한 일상을 전했다.
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
사진 = 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'
또한 '싱글맘' 프레임을 벗겨내고 싶다며 그는 "감추려고 감춘 건 아닌데 요새 드라마는 섭외가 안 들어오고 예능만 잘 들어온다"며 "싱글맘 프레임이 생긴 뒤 혼자 하는 프로그램, 아이와 함께 하는 프로그램, 싱글맘 프로그램에 섭외 요청이 들어왔다"며 재혼 사실을 알리게 된 이유를 밝혔다.

한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남과 결혼했으나 2022년 이혼 소식을 전한 바 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지