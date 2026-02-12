사진=조준원 기자 wizard333@

아묻따밴드가 정식 데뷔에 나선 소감을 밝혔다.아묻따밴드는 12일 서울 종로구 SA홀에서 데뷔 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 멤버들은 공연장을 가득 채운 취재 열기에 놀랐다. 차태현은 "이게 무슨 일인가. 이렇게 기자가 많이 올 일인가. 왜 왔는지 궁금하고 놀랍다"고 말했다. 이어 "얼떨결에 이 자리에 있지만, 아묻따친구들 덕분에 음원이 하나 새로 생겼다. 이런 무대를 하게 해줘서 고맙다"고 아묻따밴드를 향한 애정을 내비쳤다.그는 "이렇게 많이 온 이유가 뭔지 묻고 싶다. 정말 궁금하다. 쇼케이스를 한다고 할 때부터 '우리가 이걸 왜 해야 하지?' 이런 생각을 했다. 우리가 아이돌 밴드도 아닌데 신기하다"라고 재차 말해 웃음을 자아냈다.김준현도 "정말 좋다. 새 프로그램 제작발표회 때도 이렇게 많은 분이 온 건 못 봤는데, 많은 관심과 사랑을 주셔서 감개무량하다. 몸 둘 바를 모를 정도로 감사하다"고 했다.아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원·보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)으로 구성된 밴드다. 지난달 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 신년 기획 2026 배우 특집에서 결성과 동시에 최종 우승을 거머쥐었다.'알고 있잖아'는 스타디움 팝(Stadium Pop)과 록 장르가 어우러진 사랑의 세레나데로, 숨이 차도록 달려가서라도 사랑을 전하고 싶은 마음과 끝을 알 수 없어도 멈추지 않는 진심을 담아낸 곡이다. 작곡가 조영수가 곡 작업을 맡았으며, 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여했다. 차태현의 깨끗한 보컬을 중심으로 멤버 전원이 한 소절씩 목소리를 더했다.아묻따밴드의 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 오는 13일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr