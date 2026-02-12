사진 = 넷플릭스 코리아 '솔로지옥 리유니언' 예고편 캡처

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 최미나수와 김민지가 스핀오프 프로그램 '솔로지옥 리유니언'에서 다시 만나 1대1로 이야기를 나눴다.11일 넷플릭스 코리아는 유튜브 채널을 통해 해당 프로그램의 공식 예고편을 공개했다. 영상에는 '솔로지옥5' 공개 한달 전, 출연진 대상 사전 시사회를 진행하는 모습과 1대1 대담이 담겼다.영상 속 시사회에 참여한 최미나수는 쿠션을 던지며 "오마이갓"을 외치고 "조금만 쉬어도 되겠냐"며 재치 있게 당혹스러움을 표현했다. 김민지 역시 밝게 웃으며 "저 눈빛 뭐야" 등의 반응을 보이며 관람을 이어갔다. 한층 화기애애해진 출연진 분위기 속 이어지는 김민지와 최미나수의 대담 장면이 눈길을 끈다.김민지는 최미나수에게 "연락해줘서 고마워"라고 말을 건넸다. 최미나수 또한 웃음으로 긍정적인 반응을 보였다. 본방송에서 두 사람은 남자 출연자 송승일에게 동시에 관심을 보였고 갈등을 빚은 바 있다.앞서, 지난 3일 공개된 방송분에서 최미나수는 다수의 남자 출연자 사이에서 갈팡질팡하다 결국 송승일과 천국도 데이트를 다녀왔다. 김민지는 이후 최미나수와 대화에서 일관되지 못한 행보를 두고 "네가 자기 자신을 잘 모르는 것 같다"고 발언했다. 대화를 마친 최미나수는 몰래 눈물을 흘렸다. 이 장면은 '솔로지옥5'에서 많은 시청자들의 이목을 끌었다.모든 녹화가 끝나고 난 뒤 '솔로지옥 리유니언'에서 만난 김민지와 최미나수가 진솔하게 마음을 털어 놓고 화해했을지 주목된다.한편, 이번 예고편에는 출연진들의 1대1 대담부터 겨울에 떠나는 천국도 장면까지 다양한 비하인드가 쏟아지는데, 최미나수와 김민지 신경전의 중심에 선 송승일의 모습을 포착되지 않아 궁금증을 자아냈다. '솔로지옥 리유니언'은 오는 14일 넷플릭스를 통해 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr