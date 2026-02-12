뼈말라 된 안은진, 몸집 가녀려졌다더니…끝내 빚은 것처럼 만들었다

배우 안은진이 깡마른 몸매를 과시했다.안은진은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "디어워즈"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안은진이 분홍빛 미니 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 최근 슬림한 몸매로 주목받았던 그는 마치 빚은 듯한 가녀린 어깨 라인을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 안은진은 최근 드라마 '키스는 괜히 해서!'로 배우 장기용과 호흡을 맞췄다. 해당 작품은 생계를 위해 아이 엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr