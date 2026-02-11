사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 30기 출연진들이 첫 데이트부터 기싸움을 벌인다.11일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 첫 데이트가 토론회가 된 솔로나라 30번지의 반전 상황이 공개된다.이날 30기 솔로남녀는 반전의 첫 데이트 선택 후 저마다 짝을 지어 나간다. 그런데 한 커플은 달달한 기류도 잠시, 결혼과 육아에 대한 이야기가 나오자 열띤 토론에 들어간다. 결혼 후 외벌이와 맞벌이 중 무엇이 더 좋은지 육아 방식은 어떤 식으로 할지를 두고 극과 극 가치관을 보이는 것. 이 솔로녀는 "(아내가) 5년 정도 육아에 집중하고 싶다고 하면 어떻게 하시겠느냐?"라고 묻지만, 솔로남은 "5년? (그럼) 나도 5년 육아할래"라고 받아쳐 기싸움을 벌인다.다시 솔로녀는 "전 결혼하면 아이한테 집중하고 싶다. (엄마가) 바쁘게 일하러 가는 거보다는 집에서 건강식 챙겨주고, 도시락 싸주고 그런 욕심이 있다"고 자신의 경험을 예로 들며 이상적인 결혼관을 설명한다. 그럼에도 솔로남은 "전 초등학교 때부터는 엄마가 (일하러 밖에) 나가시는 게 좋았다"라며 맞벌이 가정을 바라고 있음을 밝힌다. 핑크빛 기류는 온데간데없고 불꽃 설전에 휩싸인 30기 첫 데이트 커플이 누구일지 궁금증이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr