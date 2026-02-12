이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '와우산티비' 캡처

방송인 겸 제작사 대표 송은이가 사옥 내 카페에서 판매 중인 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'로 대박난 근황을 전했다.10일 '와우산티비' 채널에는 "외로움에 대하여...(feat.야한얘기) |김윤주, 박세진, 요조, 송은이, 오채진PD)"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 송은이는 사옥 카페 운영 상황을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "사옥 카페에서 판매하고 있는데 오전 11시면 완판(솔드아웃)이다"며 "너무 잘 나간다"고 말했다.이에 오채진 PD는 "오전 11시면 솔드아웃이다. 직원들 사이에서는 '제발 좀 안 샀으면 좋겠다'는 지령까지 있었다"며 폭발적인 인기 때문에 사내 비화를 폭로했다.'두쫀쿠' 하루 판매량은 무려 40~50개 정도 된다고. 송은이는 "두쫀쿠 맵이라는 게 있더라. 두쫀쿠가 남아 있는 카페를 가서 사는 거다"며 초등학생들까지 오픈런에 동참하는 현장 분위기를 생생하게 전했다.솔직한 후기도 이어졌다. 송은이는 "유행이라고 하니 '대체 뭔데?'하면서 한 번쯤 먹어보는 것 같다"면서도 "블라인드 테스트를 해봤는데 어디서 온 건지 모른 채 먹었다. 그중 가장 맛있던 곳은 장원영 씨가 픽한 카페에서 판매하는 두쫀쿠였다"고 밝혀 이목을 집중시켰다.한편 소속사이자 콘텐츠랩 비보 계열사 '미디어랩시소'의 대표인 송은이는 '100억 CEO'라는 수식어에 대해 "정확히 100억은 아니지만 기분이 좋아서 그냥 두었다"고 해명했다. 현재 송은이가 소유한 사옥은 약 70억 원에서 157억 대로 시세가 뛰었으며, 약 70억의 시세 차익을 남긴 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr