텐아시아 DB

개그우먼 박나래의 매니저 갑질 논란에 대한 경찰수사가 진행 중인 가운데, 피고소인인 박나래가 경찰에 출석 연기를 요청한 것으로 확인됐다.11일 텐아시아 취재 결과, 오는 12일 오후 2시 30분 서울 강남경찰서에 출석할 예정이었던 박나래는 경찰에 출석 연기를 요청했다.경찰 출석 현장에 인파가 몰릴 수 가능성이 있고 안전상의 문제도 우려된다는 이유다. 또 박나래는 건강상의 이유로 당장 오는 12일 수사를 받기 어렵다는 의견을 전한 것으로 확인됐다.앞서 박나래의 전 매니저들은 강남경찰서에 특수상해·명예훼손·정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 박나래를 고소했다. 경찰은 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하는 과정에서 불거진 '주사이모' 관련 사안도 검토하고 있다. 박나래 관련 사건은 총 7건이다. 6건은 서울 강남경찰서에서 진행한다.나머지 1건은 용산경찰서에서 수사 중이다. 전 매니저들을 공갈미수, 업무상 횡령 혐의 등으로 용산경찰서에 고소했다.한편 전 매니저 A씨는 지난해 12월 22일 미국으로 출국했으나, 최근 귀국한 것으로 알려졌다. A씨는 1차 조사에 이어 지난 9일 서울 용산경찰서에서 피고소인 2차 조사를 받은 것으로 전해졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr