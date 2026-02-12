제공=EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 선공개곡 'CINEMA'와 'Bloodline'으로 정규 1집의 포문을 연다.소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면, 우즈는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 1집 'Archive. 1'의 선공개곡 'CINEMA'와 'Bloodline'을 발매한다.선공개 타이틀곡 'CINEMA'는 중독적인 후렴구 멜로디와 애절하면서도 힘 있는 고음, 한 편의 영화를 보는 듯한 스토리텔링이 어우러진 트랙으로, 우즈 특유의 감성을 깊이 있게 담아냈다. 지난해 개최된 우즈의 단독 콘서트에서 선공개 무대로 처음 공개돼 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 화제의 곡이기도 하다.함께 공개되는 선공개곡 'Bloodline'은 우즈가 해외 작가진과 협업한 곡으로, 프로듀서 Ryan Linvill을 비롯해 'Drowning'을 함께 만든 네이슨(NATHAN), HOHO(김호현) 등이 참여했다. '지금의 나를 만든 피 속에 흐르는 본질'을 주제로, 우즈는 이를 'Rock and Roll'로 표현하며 누구나 함께 즐길 수 있는 에너지를 담아냈다.선공개에 앞서 우즈는 정규 앨범의 하이라이트 메들리 영상과 콘셉트 포토, 선공개 타이틀곡 'CINEMA' 뮤직비디오 티저 영상을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 고조시켰다. 특히 하이라이트 메들리 영상은 네 가지 무드로 나뉘어 수록곡 전반의 분위기를 나타냈다.우즈의 정규 앨범 'Archive. 1'은 데뷔 이래 처음 선보이는 정규 앨범으로, 선공개곡 'CINEMA'와 'Bloodline', 더블 타이틀곡 'Human Extinction', 'NA NA NA'를 포함해 총 17곡이 수록된다. 우즈는 이번 앨범에서도 전곡 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여해 자신만의 음악적 정체성을 고스란히 담아냈다.우즈의 정규 1집 'Archive. 1'의 선공개곡 'CINEMA'와 'Bloodline'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr