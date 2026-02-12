사진=지민 SNS

그룹 AOA 출신 지민이 화보 같은 일상을 공유했다.지민은 지난 10일 자신의 인스타그램에 ""Ⓜ️ORNING♥"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 지민이 지퍼 디테일이 돋보이는 스포티한 집업 재킷을 걸친 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 노브라 스타일링으로 과감한 패션을 연출해 눈길을 끌었다.한편, 지민은 2012년 AOA 리더 겸 래퍼 데뷔했으나, 2020년 전 멤버 권민아의 왕따 폭로로 팀을 탈퇴했다. 당시 권민아는 지민이 10년간 자신을 괴롭혔다고 주장했다. 지민은 긴 공백기를 보내다 2023년 솔로 앨범 'BOXES', 'Twinkle Little Star', 'WALKING TALKING', '0108' 등을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr