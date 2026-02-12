사진제공 = NME, 피네이션

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 영국 NME가 꼽은 올해 주목해야 할 신예 아티스트로 선정됐다.Baby DONT Cry(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 11일(현지시간) 영국 음악 전문 매거진 NME이 발표한 'The NME 100: essential emerging artists for 2026(더 NME 100 : 에센셜 이머징 아티스트 포 2026)'에 이름을 올렸다.NME는 Baby DONT Cry에 대해 "무심한 듯하면서도 살짝 반항적인 매력이 있는 중독성 강한 K팝 멜로디를 노래한다"라며 "'강남스타일'의 주인공 싸이가 설립한 피네이션 소속이며 앞으로 큰 성공을 거둘 것이 분명하다"라고 평가했다.지난해 6월 데뷔 싱글 'F Girl(에프 걸)'로 가요계에 출격한 Baby DONT Cry는 소녀에게 기대되는 편견을 깨는 당찬 매력과 완성도 높은 퍼포먼스로 전 세계 K팝 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이어 두 번째 디지털 싱글 'I DONT CARE(아이 돈트 케어)'로 컴백, 한층 성숙해진 음악으로 자신들만의 정체성을 공고히 했다.Baby DONT Cry는 그간 국내외 굵직한 무대에 잇달아 오르며 존재감을 각인시켰다. 또 데뷔 3개월 만에 일본 패션 매거진 나일론 재팬의 표지를 장식하는가 하면, 최근에는 일본 지상파 방송 TV도쿄 '초초음파' 출연 등으로 글로벌 행보에 더욱 속도를 내고 있다.이에 더해 해외 유력 매체의 집중 조명을 받으며 거침없는 상승 곡선을 그리고 있는 Baby DONT Cry. 탄탄한 실력을 바탕으로 글로벌 팬덤을 빠르게 확장하고 있는 이들의 향후 행보가 더욱 기대된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr