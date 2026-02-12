연구교수 17기 영숙, 5월 결혼…예비남편은 정해인 닮은꼴
‘나는 솔로’ 17기 영숙이 품절녀가 된다.

17기 영숙은 지난 11일 자신의 계정에 "좋은 사람을 만났고, 5월에 결혼합니다"라는 글을 게재했다.
연구교수 17기 영숙, 5월 결혼…예비남편은 정해인 닮은꼴
연구교수 17기 영숙, 5월 결혼…예비남편은 정해인 닮은꼴
그는 이어 "늘 먼저 제 안부를 묻고 제 하루를 챙겨주는 사람이라 옆에 있으면 괜히 마음이 놓여요"라며 "그래서 자연스럽게, 앞으로의 시간도 함께하기로 했습니다. 마음으로 축복해 주세요 ♥"라고 적었다.

공개된 사진 속 17기 영숙은 키크고 훈훈한 예비남편과 웨딩화보를 찍는 모습.

한편 17기 영숙은 고려대학교 연구교수로 활동하고 있다

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지