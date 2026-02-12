연구교수 17기 영숙, 5월 결혼…예비남편은 정해인 닮은꼴

‘나는 솔로’ 17기 영숙이 품절녀가 된다.17기 영숙은 지난 11일 자신의 계정에 "좋은 사람을 만났고, 5월에 결혼합니다"라는 글을 게재했다.그는 이어 "늘 먼저 제 안부를 묻고 제 하루를 챙겨주는 사람이라 옆에 있으면 괜히 마음이 놓여요"라며 "그래서 자연스럽게, 앞으로의 시간도 함께하기로 했습니다. 마음으로 축복해 주세요 ♥"라고 적었다.공개된 사진 속 17기 영숙은 키크고 훈훈한 예비남편과 웨딩화보를 찍는 모습.한편 17기 영숙은 고려대학교 연구교수로 활동하고 있다류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr