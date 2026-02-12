'나는솔로' 테스트 논란 또 터졌다…청국장 데이트에 "싫어하면 나랑 안 맞는 것" [종합]

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 30기 영호가 청국장집 테스트에 나섰다. 앞서 29기 영철 역시 여자들을 테스트 하는 모습으로 뭇매를 맞은 바 있다.지난 11일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘첫인상 인기남’ 영수가 ‘0표남’이 되고, ‘0표남’이었던 영철이 ‘첫 데이트 인기남’이 되는 ‘대반전’이 펼쳐졌다.앞서 ‘자기소개 타임’을 마치고 돌아온 30기 솔로남녀는 각자 방에서 달라진 속내를 공유했다. 순자는 “고양이상이 이상형”이라는 영수의 말에 “난 빵떡상이라 안될 것 같다”며 영수에 대한 마음을 접었다. 영숙은 영호가 자신을 택한 이유가 ‘호감’ 때문이 아닌 ‘말춤’ 때문일 거라고 추측하며 공대 출신인 광수에게 새롭게 관심을 보였다. 현숙은 자신과 마찬가지로 사업을 하는 영철, 상철을 알아가고 싶다고 말했다. 반면 상철은 “여섯 분 무조건 다 얘기해보고 싶다”는 속내를 솔로남들에게 밝혔고, 영식은 현장 순환근무가 필수인 영자의 직업에 대해 고민했다.같은 시각, 영수는 영자를 찾아가 산책을 제안했다. 영수는 영자의 순환근무에 대해 “솔직히 안 괜찮다. 하지만 혼자 정리하는 건 아닌 거 같아서”라고 용기를 내 대화를 신청한 이유를 설명했다. 이어 그는 “솔직히 얘기하면 제 1순위는 영자 님이다”라고 고백했다. 다른 솔로남들 역시 여자 숙소로 우르르 몰려가 ‘호감녀’들을 찾았다. 상철은 현숙에게 대화를 신청했고, 캐나다 출신인 현숙에게 “미래 거주지가 어떻게 되는지?”라고 물었다. 그러나 현숙은 제대로 답을 하지 않았고, 이에 상철은 제작진 앞에서 “전 외국에서 오래 사는 건 힘들다”는 속내를 내비쳤다.영호는 영숙을 불러 “절 첫인상 선택은 안하셨지만 그래도 영숙 님이 처음부터 눈에 보였다”고 어필했다. 영숙은 그제야 영호가 자신에게 호감이 있다는 것을 확신했고, “만약 여자가 (데이트) 선택을 하게 되면 영호 님을 택하겠다”고 얘기했다. 영호는 “저도~”라고 화답했다.이후 두 사람은 데이트 메뉴까지 미리 고르며 화기애애한 분위기를 이어갔다. 또한 영숙은 “저희 식구는 집에서 방에 안 들어가고 다 거실에 모여 있을 만큼 친하다. 끈끈한 가족 관계를 받아줄 수 있는 사람을 만나고 싶다”고 가족들을 언급했다. 영숙네 가족과 정반대의 집에서 자랐다는 영호는 “화목한 가정이라고 하셔서 호감도가 더욱 상승했다”며 웃었다.옥순을 불러낸 광수는 아무한테나 잘 맞추는 ‘무던함’을 자신의 ‘매력 포인트’라고 전하면서 “웃는 모습이 예쁘시다. 웃는 게 예쁜 사람이 제 이상형”이라고 옥순을 칭찬했다. 영수, 영자는 1시간이 훌쩍 넘는 시간 동안 둘만의 대화를 나눴고, 영수는 "재밌네. 더 있고 싶다"며 영자에게 푹 빠진 모습을 보였다.대망의 첫 데이트는 솔로녀들이 선택하는 것으로 진행됐다. 첫 주자로 나서 “나 외로워~”를 외친 영수는 모두의 예상을 깨고 ‘0표남’이 됐다. 영호는 영숙의 ‘픽’을 받았으며, 영식은 영자의 선택을 받아 영수를 좌절케 했다. 앞서 영수와 1시간이 넘는 대화를 나눴던 영자는 제작진 앞에서 “아까 낮에 얘기를 했는데 (감정이) 애매해졌다. 영수 님이 (설렘 면에서) 영식 님을 올라설 것 같지 않아서, 나중에 거절해야 할 수도 있을 것 같다”는 속내를 밝혔다.‘0표남’이었던 영철은 순자, 옥순의 선택으로 ‘반전 인기남’이 됐다. 광수는 ‘0표’를 확정지었지만 “오기가 생겼다”며 다시 의지를 불태웠고, 상철은 정숙, 현숙의 선택으로 ‘2대 1 데이트’의 주인공이 됐다.곧장 ‘2대 1 데이트’를 시작한 상철은 두 사람에게 핫팩, 비타민을 선사했다. 또, 밤길 운전에 대비한 안경을 써서 ‘스마트룩’을 선보여 호감을 끌어올렸다. 그러나 화기애애한 분위기도 잠시, 상철은 식사 중 현숙이 ‘현실 질문’을 던지자 정반대의 생각을 보이며 갑분 ‘설전’에 돌입했다. 현숙이 “결혼 후 아이를 낳으면 5년 정도는 육아에 집중하고 싶다”고 하자, 상철이 “그럼 저도 5년 육아를 하겠다”고 응수한 것.묘한 ‘기 싸움’을 한 두 사람과 달리, 정숙은 “전 경력을 단절하고 싶은 생각은 없다. 도시락 싸주는 엄마도 고맙지만 (부모님이) 맞벌이하는 거도 고맙다”며 상철의 의견에 동의했다.직후 정숙과 ‘1대 1 대화’에 들어간 상철은 자꾸만 시계를 보는 정숙의 모습에 내심 불편해했다. 정숙은 “현숙 님이 기다릴까 봐”라고 해명했지만 ‘1대 1 대화’가 끝난 뒤 그는 제작진 앞에서 “이제 그만 알아봐도 될 거 같다”며 상철에게 관심이 사라졌음을 내비쳤다. 다음으로 ‘1대 1 대화’에 돌입한 현숙은 결이 완전히 맞는 사람이 없어도 마지막 날까지 최선을 다하겠다는 ‘노력파’ 상철의 의지에 감탄했고, “그런 점을 좋게 봤다”며 다시 상철에게 호감을 키웠다. 그러나 상철은 “정숙 님은 좀 더 알아볼 것 같고, 현숙 님과는 굳이 시간을 만들어서 얘기하고 싶진 않다”는 속내를 제작진에게 밝혔다.영호는 영숙과의 첫 데이트에서 청국장을 먹으러 갔다. 영호는 “사실 데이트하는 여성이 (청국장 메뉴에 대해) 이건 아니지 않나 하면 저랑 안 맞는 것”이라고 일종의 테스트였음을 알렸다. 다행히 영숙은 “냄새가 너무 좋다”며 좋아했고, 두 사람은 인생관에 대해서도 심도 있는 대화를 이어갔다. 데이트 후 영숙은 “더할 나위 없이 좋았던 시간이었다”고 말했지만, “다른 사람들도 알아본 뒤, 영호에 대한 마음을 결정하겠다”는 뜻을 밝혔다.‘0표즈’ 영수, 광수는 ‘고독정식’을 먹기 위해 중국집으로 갔다. 그런데 짜장면 재료가 소진돼 두 사람은 한 그릇을 나눠 먹어야 했다. 꾸역꾸역 짜장면을 먹던 영수는 “맛이 있는데 맛이 없다”며 음식을 거의 남겼다. 직후 그는 제작진에게 “영자 님이 확실히 (싫다고) 표현하면 미련 없이 정리하고, 그게 아니라면 계속 호감 표시를 할 것 같다”고 고백했다. 이어진 예고편에서는 웃음이 넘치는 영식, 영자의 데이트가 포착됐고, 영철을 두고 맞붙은 순자, 옥순의 ‘어필 전쟁’이 담겨 다음 방송에 대한 궁금증을 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr