사진=신세경 공식 SNS

배우 신세경이 원거리에서도 빛나는 비주얼을 보였다.지난 11일 신세경의 공식 인스타그램에는 "세경 배우가 '유퀴즈 온 더 블럭'에 왔쓱"이라는 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 신세경이 tvN 예능 '유퀴즈 온 더 블럭' 녹화장을 찾은 모습. 특히 신세경은 휑한 공간에서 특별한 구도 없이 포즈를 취했음에도 작은 얼굴과 하얀 피부 그리고 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 신세경은 배우 박정민과 함께 연인 같은 분위기를 자아내는 사진을 자신의 SNS에 업로드한 바 있다. 당시 박정민은 신세경을 지그시 바라보는 등 눈을 떼지 못하는 먄모를 보이기도 했다.한편 신세경은 영화 '휴민트'로 관객들과 만나고 있다. 해당 작품은 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다. 신세경은 극 중 블라디보스토크에 있는 북한 식당 종업원 채선화 역으로 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr