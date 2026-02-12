허니제이, 원피스 입고 양반 자세…그거 입고 나가면 안 되는데

댄서 허니제이가 마사지 옷에 관심을 보였다.12일 허니제이는 자신의 계정에 “마사지 옷 왜 맘에 들고 난리”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 허니제이는 마사지를 받으러 갔다가 슬립같은 원피스를 입게 된 모습. 마사지 옷을 입고 포즈를 취했다.한편 허니제이는 2021년 Mnet '스트릿 우먼 파이터'로 얼굴을 알렸다. 이후 2022년 1살 연하의 디자이너 정담과 결혼했다. 결혼과 동시에 혼전 임신을 알렸고, 2023년 4월 딸 러브를 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr