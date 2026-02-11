142만 유튜브 채널 ‘닥터프랜즈’ 채널을 운영하는 내분비내과 전문의 우창윤이 건강한 다이어트와 위고비, 마운자로 같은 다이어트약에 대한 정확한 정보를 들려줬다.
우창윤은 지난 10일 공개된 유튜브 ‘신여성’에 출연해 최근 유행하고 있는 위고비, 마운자로 등 다이어트 약에 대해 “먹는 위고비가 미국에서는 지난 1월 승인돼서 판매 중이지만 한국에서는 아직 사용승인이 나지 않은 상태”라며 “현재 시중에서 ‘먹는 위고비’로 팔리는 모든 제품은 100% 사기다”라고 말했다. 이어 “성분 자체도 말이 안되는 제품이니 주의하라”고 덧붙였다.
우창윤은 “마운자로나 위고비가 실제로 도움이 된다”며 “심근경색, 뇌졸중, 전체 사망률이 20% 정도 줄였다. 비만과 관련한 사망을 수십만 명 예방하고 있다. 약제 자체는 굉장히 좋지만, 약제와 관련한 교육이나 생활중재 프로그램을 필수로 받는다. 엄청난 대사 변화를 일으키는 약이기 때문에 단백질이나 지방 등을 의도적으로 챙겨먹어야 한다. 미국에서는 처방 후 관련 이 같은 교육을 꼭 하는데 우리나라에서는 잘 이뤄지지 않고 있다”고 설명했다. 이어 “탄수화물을 과도하게 섭취하거나 갈증을 못 느끼는 경우가 있다. 물을 안 마셔서 투석을 해야 하는 상황도 벌어지고 심각할 경우 실명이 될 수도 있다”고 경고했다. 이날 우창윤은 MC 이선민과 이경실, 조혜련을 위한 건강관리 팁들을 전수했다. 특히 이선민은 직접 인바디 결과지를 들고 와 디테일한 조언을 받았다. 우창윤은 “근육량이 많고, 체지방량이 많은 것까지 괜찮은데 내장 지방이 많은 것이 문제”라며 “내장 사이에 지방이 끼면 컨테이너박스에 기름을 체워 넣은 것처럼 몸 안에서 새어 나오고 염증을 일으킨다”고 주의를 줬다.
늦은밤 잠에서 깨 군것질을 하게 된다는 이경실에게는 “갱년기가 되면 달달한 과자에 대한 유혹이 커진다. 잠도 잘 못자고 수면의 질도 안 좋아지고, 뇌가 달달하고 기름진 음식을 좋아하게 돼 있다. 탄수화물과 짭조름하고 단 음식이 도파민을 분비시키기 때문”이라고 진단하고 가능한 이를 줄이기를 권했다. 또 “나이가 들수록 고기를 안 드시는 분들이 있다. 고기를 안 먹다 보면 장기 근육도 빠지고 고기를 못 먹는 몸이 된다. 단백질을 쉐이크 등을 통해 보충해주는 것도 좋다”고 설명했다.
폭식을 하게 될 수 있는 설 명절에 대한 조언도 덧붙였다. “떡국 등 설 명절에 먹는 음식들은 대체로 단백질이 부족하다. 떡 같은 경우는 포도당으로 소화 흡수 돼 혈당을 높이는 원인이 되니 식사를 마치면 바로 가족들과 산책을 나가는 걸 권한다”며 “식사 후 그 자리에 앉아서 고스톱 치는 게 최악”이라고 조언했다.
이날 우창윤은 특히 이선민의 건강을 걱정하며 “이선민 씨 같은 체형과 눈빛이 젊었을 때 건강해 하다가 한방에 훅 가는 수가 있다. 대사질환에 문제가 있을 수 있어서 그렇다”며 “건강한 돼지가 아니라, 아슬아슬하게 담벼락을 걸어가는 돼지”라고 뼈 때리는 말을 해 웃음을 주기도 했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
