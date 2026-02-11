이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처

방송인 장영란이 9개월간 보이스피싱에 속았다고 폭로해 충격을 안겼다.11일 'A급 장영란'에는 "(실제상황) 억대 투자 사기 당한 장영란 눈물의 심경고백"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 장영란은 남편 한창과 함께 토크쇼 콩트를 진행했다. 특히 한창과 제작진은 장영란이 "사람을 너무 믿는다"며 사기 피해를 당한 일화를 털어놨다.사건의 시작은 오래된 인연이었다. 장영란은 "오래전에 언니 코디하던 동생 따라갔다가 나를 봤다면서 팬이라고 하더라"며 "제 남자친구가 태국 왕자다. 잘 지내고 있다"고 실제로 안부 인사를 주고받은 카톡을 공개했다.이어 장영란은 "장애인이 됐다고 하더라. 뭘 내야 된다고 '200만 원만 주시면 안 돼요?'라고 하더라"며 "좀 이상하다고 느꼈지만 끊어내지는 못했다. 코디 친구라서"며 무려 9개월 동안 금전 요구를 받으며 고민했다고 털어놨다.'돈을 보낼까, 말까' 고민할 때쯤 상대는 심지어 자신의 신분증 사진까지 보내며 '저 믿으셔도 돼요'라고 했다고. 그러나 결정적인 반전은 지인의 검색으로 드러났다. 신분증 속 인물은 이미 사망한 사람이었다.이를 처음 들은 장영란의 남편 한창은 충격을 받아 입을 다물지 못했다. 그러면서 한창은 "구글링도 하고 일반인인 경우에는 재무제표도 찾아본다. 연예인들은 거의 SNS를 하지 않냐. 이미 영란 씨와 안 좋은 관계인 사람을 자주 만난다 싶으면 조심하라고 한다"며 아내가 걱정돼 뒷조사까지 할 수밖에 없는 사연을 얘기했다.장영란의 '억대 사기 피해'에 대해 한창은 "아마 큰 거 한 장 들어갔다. 돈도 못 받고, 상장도 못했다"고 폭로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr