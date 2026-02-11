사진=오연서 SNS

배우 오연서가 남다른 소화력을 뽐냈다.오연서는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "저 모 입을까요?"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 오연서가 다양한 색상과 디자인의 롱드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 오연서는 퍼스널컬러의 필요성을 못 느낄 정도로 모든 드레스를 완벽하게 소화하는 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 오연서는 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'로 안방 시청자들과 만나고 있다. 해당 드라마는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 작품에서 오연서는 태한주류의 최연소 과장 '장희원'역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr