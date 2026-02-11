[사진제공=제이와이드컴퍼니]

배우 이세희가 발랄함을 보였다.이세희는 최근 컨템포러리 캐주얼 브랜드 플랙(PLAC)의 앰배서더로 발탁된 데 이어, 생생한 화보 촬영 현장이 담긴 비하인드 컷을 선보여 주목받고 있다.공개된 사진에는 꾸밈없는 편안한 분위기 속 이세희가 여유로운 미소와 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 특히, 이세희는 재킷, 팬츠, 슬리브리스 톱 등 다양한 데님 스타일링으로 일상의 경쾌한 리듬을 전했다. 이세희는 프로페셔널하게 촬영에 몰입하다가도, 쉬는 시간이 되면 환한 웃음과 함께 밝고 긍정 에너지로 현장을 밝혔다는 후문이다.이렇듯 이세희는 최근 드라마, 예능은 물론 패션계까지 섭렵하며 다방면에서 종횡무진 활약을 펼치고 있다. JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서 이세희는 특유의 직진 매력으로 시청자들을 매료시키며 '예능 원석'의 면모를 보여주고 있는 바, 앞으로의 활약에도 귀추가 주목된다.한편, 이세희가 출연하는 JTBC '혼자는 못 해'는 매주 화요일 밤 10시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr