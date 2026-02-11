[사진 출처 : MBN ‘현역가왕3’ 캡처]

10년간 무명이었던 구수경이 깊은 감성으로 ‘현역가왕’ 무대를 적셨다.구수경은 지난 10일 방송된 MBN ‘현역가왕3’에서 본선 3차전 2라운드 ‘팔자전쟁’ 무대에 올라 색다른 선곡으로 다시 한번 존재감을 각인시켰다.본선 3차전 1라운드에서 압도적인 점수로 중간 순위 1위에 올랐던 구수경은 “1등을 하니 부담감이 들더라. 하지만 경연이 진행될수록 욕심이 생긴다”라며 각오를 전했다. 린 역시 무대 시작 전부터 “너무 기대된다. 구며들었다”라며 구수경의 무대를 향한 기대를 더했다.이승재의 ‘아득히 먼 곳’을 선곡한 구수경은 화려한 퍼포먼스 없이 오직 목소리만으로 무대를 채우며 깊은 인상을 남겼다. 낮게 깔린 저음으로 시작한 도입부에서는 쓸쓸한 정서를 차분히 쌓아 올리며 곡의 분위기를 단번에 장악했고, 절제된 발성으로 가사에 담긴 공허함과 그리움을 섬세하게 전달했다.후반부로 갈수록 점층적으로 고조되는 고음에서는 흔들림 없는 집중력과 안정적인 성량이 돋보이며 무대의 완성도를 끌어올렸다. 감정을 정확히 짚어내는 보이스로 곡의 서사를 완성한 구수경은 관객들의 몰입을 이끌었고, 참가자들 역시 “보컬 천재 느낌이다”, “무서운 사람이다”라며 연이어 감탄을 쏟아냈다.윤명선 작곡가는 “1절을 세게 부르지 않았는데도 몰입감이 상당했다. 무대 전체에 타이트한 긴장감이 있었다”라며 “노래하는 얼굴 각도마다 분위기가 달라 관객이 곡을 해석하는 데 도움을 주는 가수”라고 극찬했다.정수라는 “예선 심사 당시 ‘어디서 이런 원석이 나타났지’라고 생각했다”라며 “원석이 보석될 때까지 지켜보겠다”라고 응원의 메시지를 전했고, 이지혜 역시 “본인이 잘하는 장르가 아님에도 도전한 점이 인상 깊다”라며 박수를 보냈다.한편, 솔지-김태연-이수연-차지연-구수경-금잔디-홍자-홍지윤-강혜연-김주이-소유미-빈예서 등 12인이 준결승행으로 향했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr