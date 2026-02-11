엔하이픈/ 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미국 빌보드의 여러 주요 차트 상위권에 포진하며 3주 연속 존재감을 뽐냈다.10일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 14일 자)에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 '빌보드 200' 48위에 자리했다. 이 앨범은 앞서 동차트에 2위(1월 31일 자)로 진입하는 큰 인기를 얻었다. 엔하이픈 통산 아홉 번째 '빌보드 200' 입성이자 6개 앨범 연속 '톱 10' 기록이었다.세부 차트에서의 활약도 돋보인다. 'THE SIN : VANISH'는 이번 주를 포함해 3주째 빌보드 '월드 앨범' 1위를 차지했고, '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 4위에 올랐다. 엔하이픈은 음반 및 음원 판매량과 온라인 스트리밍, 라디오 에어플레이, 소셜 미디어 지표 등을 종합 집계하는 '아티스트 100' 36위에 랭크되며 북미 내 영향력을 입증했다.지난달 16일 발매된 'THE SIN : VANISH'는 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량) 207만 장을 돌파해 엔하이픈 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러'가 됐다. 이 앨범은 일본에서도 주목받으며 지난 1월 기준 출하량 25만 장을 넘겨 일본레코드협회 골드 디스크 '플래티넘' 인증을 획득했다.엔하이픈은 이 앨범의 서사가 담긴 영상을 상영하는 글로벌 팬이벤트 'VAMPIRE IS COMING'을 진행하고 있다. 이 이벤트는 서울과 홍콩을 거쳐 오는 14일 일본 도쿄에서 개최될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr