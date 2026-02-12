이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

'유퀴즈' 국내 1세대 프로파일러(범죄심리분석관) 권일용이 프로파일러의 뜻밖의 직업병을 밝혔다.11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 프로파일링의 살아있는 역사 권일용과 표창원이 출연했다.이날 방송에서 MC 유재석은 권일용, 표창원에게 "프로파일러 직업병은 어떤 게 있냐"고 물었고, 표창원은 "직업병은 본인은 잘 못 알아채고 주변에 누가 얘기를 해주면 알게 된다"고 말했다.그는 "저는 경찰대 교수 시절부터 길을 가다가 운전하다가 서행하고, 아내나 아이들이 '왜 안 가냐'고 물으면 이제 앞에 어린이나 여성분이 걸어가면 어느 정도 거리를 두고 성인 남자가 가면 그게 그렇게 신경이 쓰인다"고 직업병을 고백했다.여성분이 안전까지 확인하고 다시 출발한다고. 권일용은 "주변에 결혼을 하기 시작하는 후배들이 많으니까 '집은 어디에 구했니?'라고 신혼집을 구했냐고 물어본다"며 운을 뗐다.이어 권일용은 "그러면 (후배들이) '아직 못 구했다'라고 한다"며 신혼집을 보러 가서 "여기는 침입이 용이하고, 저쪽에서 침입하면 이런 건 안되고, 집 보러 가서 그런 걸 보고 있는 거다"고 털어놨다.또 다른 직업병으로 권일용은" 앞에서 사람이 걸어오면 손부터 먼저 본다. '손에 뭐 위험한 거 들고 있나?' 이런 거 보고 있다"며 일상을 범죄 현장으로 보게 된다고 말했다.축구 선수의 직업병도 공개해 눈길을 끌었다. 권일용은 "오래 같이 방송을 했던 안정환은 식당에서 밥을 먹을 때 숯불 같은 걸 들고가면 굉장히 놀란다. 뒤에서 태클 거는 게 익숙해서 그런거다"고 말해 폭소케했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr