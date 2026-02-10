사진=텐아시아DB

백종원 더본코리아 대표가 모친상을 당했다. 배우 소유진은 시모상이다.더본코리아에 따르면 백종원 어머니 이경숙 씨가 10일 별세했다. 향년 86세.빈소는 11일 오전 10시 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련될 예정이다. 발인은 13일 오전 8시이며, 장지는 충남 예산군 신양면 서계양리다.백종원은 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 어머니를 향한 애틋한 마음을 전한 바 있다. 당시 백종원은 "(장사한다고 했을 때) 할머니, 할아버지가 싫어했다. 이 문제로 어머니가 할머니에게 많이 혼났다. 어머니께 고맙고 미안하다"고 말했다.백종원은 2013년 1월 소유진과 결혼해 1남 2녀를 뒀다. 이날 오후 10시 10분에는 백종원이 출연하는 tvN 예능 '백사장3'이 첫 방송한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr