배우 박보검이 공식 앰배서더로 활동 중인 다이슨코리아의 새로운 스틸컷이 공개됐다. 박보검은 특유의 신뢰감 있는 이미지로 다이슨이 강조하는 엔지니어링 중심의 브랜드 철학을 자연스럽게 전달한다.
이번 스틸컷에서 박보검은 생활 공간을 연상시키는 배경 속에서 지난 1월 공개된 다이슨 ‘스팟앤스크럽 Ai 로봇 청소기’와 함께하는 일상을 표현했다. 박보검은 다이슨 기술이 일상 속에 자연스럽게 스며드는 순간을 감각적으로 담아내며 제품의 핵심 기능을 강조한다. 해당 로봇 청소기는 첨단 AI 기술을 기반으로 젖은 액체와 마른 이물질을 스마트하게 식별해 청소하고, 물청소 시에는 찌든 때를 제거하기 위해 최대 15번의 반복 청소 과정을 수행하는 것이 특징이다.
앞서 박보검은 대중과 자연스러운 호흡을 이어온 이미지가 다이슨의 엔지니어링 철학과 맞닿아 있다는 평가 속에 공식 앰배서더로 발탁됐다.
박보검은 앞으로 청소기, 공기청정기 등 생활가전은 물론 헤어기기까지 다이슨의 다양한 제품군을 아우르는 앰배서더로 활약하며, 다이슨 기술 혁신이 일상에 제공하는 가치를 전달할 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
