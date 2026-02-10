[공식] 김정화, ♥유은성 뇌암 투병 중 기쁜 소식 알렸다…"설레는 마음으로 준비" ('슈만')

사진제공 = PH E&M, UMI엔터테인먼트

배우 김정화가 연극 ‘슈만’ 출연을 확정했다.‘슈만’은 1853년 독일 뒤셀도르프를 배경으로, 거장 로베르트 슈만과 그의 아내 클라라 슈만, 그리고 젊은 천재 요하네스 브람스의 실화를 바탕으로 한 작품이다. 세 음악가 사이의 예술적 야망과 숭고한 사랑을 밀도 있게 그려내며 초연 당시 큰 사랑을 받았다.김정화가 맡은 클라라 슈만은 남성 중심의 클래식 음악계에서 실력으로 자신을 증명해낸 선구적인 인물이다. 그는 이번 무대에서 ‘누군가의 아내’가 아닌 독립적인 예술가로서 자신의 삶과 음악을 지켜낸 클라라의 내면을 섬세하고 강인하게 그려낼 예정이다.개막을 앞둔 김정화는 “아름다운 음악과 가슴 아픈 사랑 이야기 연극 ‘슈만’으로 정말 오랜만에 여러분을 만나게 되어 설레는 마음으로 준비하고 있다. 멋진 배우들과 좋은 작품을 만들기 위해 열심히 준비하고 있으니 많은 기대 바란다”며 소감을 전했다.작품 활동과 더불어, 김정화는 최근 현 소속사인 케네스컴퍼니와 재계약을 체결하며 신뢰 행보를 이어간다. 이번 재계약은 2023년 전속계약 체결 이후 쌓아온 깊은 믿음을 바탕으로 성사됐다. 김정화는 더욱 안정적이고 폭넓은 활동을 선보일 계획이다.앞서 김정화는 2000년 데뷔 후 ‘뉴 논스톱’, ‘스토브리그’ 등 다수의 히트작을 남겼다. 재계약 소식과 함께 연극 무대 복귀를 알린 김정화의 향후 행보에 기대가 모인다.김정화가 출연하는 ‘슈만’은 오는 2월 14일부터 4월 12일까지 서울 대학로 더굿씨어터에서 공연된다.한편, 김정화는 2013년 CCM 가수 겸 작곡가 유은성과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 부부는 2023년 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 유은성이 뇌암 진단을 받았다고 밝힌 바 있다. 유은성은 8년 동안 재직했던 성결대학교 실용음악과 교수직을 내려놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr