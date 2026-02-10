사진=텐아시아DB

연예인들을 상대로 불법 의료 행위을 했다는 의혹을 받는 이른바 '주사이모'가 방송인 전현무를 저격하는 듯한 것으로 보이는 게시물을 공개했다가 돌연 삭제하면서 논란이 확산되고 있다.주사이모 A씨는 지난 9일 SNS에 "사람이 한번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다"며 "조용히 있다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다"라고 글을 썼다. 또한 전, 무를 연상케 하는 이미지, 전현무가 출연 중인 MBC 예능 '나 혼자 산다' 로고 이미지도 함께 게시했다. 이에 네티즌들 사이에서는 전현무를 겨냥한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다. 하지만 주사이모 A씨는 게시한 지 얼마 지나지 않아 해당 글을 삭제해 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.주사이모로 불리는 A씨는 국내 의사 면허 없이 연예인들을 상대로 의료 행위를 했다는 의혹을 받아 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의 등으로 경찰 수사를 받고 있다. 이와 맞물려 박나래, 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 관련됐다는 의혹도 제기되며 논란이 확산됐다.전현무 역시 과거 차량 안에서 수액을 맞는 모습이 다시 주목받으며 의심을 받았으나, 소속사 SM C&C는 "병원에서 의료진의 진료와 처방에 따라 치료가 이뤄졌으며 불법 시술이나 개인 호출은 없었다"고 해명했다. 이와 함께 진료 기록을 공개했는데, 그 과정에서 전현무가 발기부전 치료제를 처방받은 사실도 함께 밝혀졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr