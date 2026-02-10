사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 미국에서의 자유로운 일상을 공유했다.로제는 "🏉🏉🏉 Thank you so much to my family! What a fun crazy eventful day"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 로제가 미국에 있는 한 스타디움을 찾아 관중석에 앉아 있는 모습. 그는 핫도그와 과자를 먹으며 경기를 즐겼고, 입이 작은 탓에 핫도그를 크게 베어 불어도 거의 줄어들지 않아 보는 이들의 귀여움을 자아냈다.한편 로제는 지난 2일 그래미 어워즈에서 '아파트'로 오프닝 무대를 꾸몄다. 로제의 '아파트'는 해당 시상식에서 본상인 '올해의 레코드', '올해의 노래'와 장르상인 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문 후보에 올랐지만, 수상이 불발됐다.