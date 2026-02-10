투어스/ 사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)의 신곡이 발매 당일 호성적을 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'이 지난 9일 발매 직후 멜론 '핫100'(발매 100일 기준)과 벅스 실시간 차트 3위에 올랐다. 최근 24시간 동안의 이용량과 1시간의 이용량을 합산 반영한 멜론 '톱100'(8시~24시 기준)에서는 65위로 첫 진입한 뒤 25계단 수직 상승해 40위에 랭크됐다. 이는 TWS가 이 차트에서 기록한 발매 당일 성적 최고 순위다.TWS 특유의 청량한 매력이 집약된 '다시 만난 오늘'은 '너'와 만나 '우리'가 되는 기적 같은 과정을 겨울의 맑고 투명한 감성으로 담아내 호평받고 있다. 일본에서 먼저 발표돼 팬들에게 익숙한 멜로디의 곡 'Nice to see you again'(はじめまして/하지메마시테)임에도 차트 상단에 자리한 점이 고무적이다.음악 팬들은 노래의 섬세한 결을 살린 우리말 표현에 특히 주목했다. 곡의 배경이 된 '7월의 여름'을 '2월의 겨울'로 옮겨와 계절감을 살린 가사, 한층 풍성해진 화음과 이를 채우는 감미로운 음색 등 팬들은 작은 변화들을 짚어내고 이를 서로 나누며 '다시 만난 오늘'을 즐겼다.실제로 팬들은 "한 편의 시를 읽는 듯한 한글 가사가 서정적이다", "날 선 마음과 자극이 가득한 세상에 꼭 듣고 싶었던 다정한 노래", "'소리 없이 자라버린 마음이 / 다시 네게로 나를 데려다 놓은 거야 / 어쩌면 나는 첫 순간부터 너였어' 같은 노랫말을 듣고 있으면 눈앞에 그 장면이 떠오르는 듯해 설렌다" 등의 반응을 보였다.음원 발매 전날 공개된 '다시 만난 오늘' 댄스 챌린지는 완곡 무대를 향한 기대감을 고조시켰다. 영상에는 밤하늘에 불꽃을 쏘아 올리고 소원을 비는 등 가사를 직관적으로 표현한 안무 일부가 담겨 화제를 모았다. TWS는 오는 11일 팀 공식 SNS 채널에 '다시 만난 오늘' 퍼포먼스 필름을 공개하고, 한 주 동안 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr