그룹 더보이즈(THE BOYZ) 멤버 뉴가 뮤지컬 무대에 도전한다.소속사 원헌드레드에 따르면 뉴는 오는 3월 24일 서울 한전아트센터에서 개막하는 뮤지컬 '로미오와 줄리엣'에 로미오 역으로 캐스팅돼 새로운 무대에 도전한다.뮤지컬 '로미오와 줄리엣'은 셰익스피어의 동명 희곡을 원작으로 한 작품으로 2001년 프랑스 파리에서 초연됐다. 당시 일 년간 전 회차 매진을 기록했으며, 유럽 전역에서 누적 관객 500만 명을 동원하는 등 큰 사랑을 받았다. 2007년 국내 공연 역시 약 10만 명의 관객을 달성했고, 19년 만에 국내 재연을 앞두고 있다.내달 개막을 앞두고 지난 9일에는 로미오로 완벽 변신한 뉴의 모습을 미리 볼 수 있는 캐릭터 포스터가 공개됐다. 뉴는 우연히 숨어든 가면 무도회장에서 줄리엣을 만나 첫눈에 사랑에 빠지는 로미오를 연기한다. 그는 세상사에 큰 관심 없는 몽상가적인 면모를 지닌 인물이 사랑을 통해 변화해 가는 감정을 자신만의 섬세한 표현력으로 그려낼 예정이다.이번 작품으로 뉴는 데뷔 후 첫 뮤지컬에 도전한다. 2017년 더보이즈 멤버로 데뷔한 후 다양한 앨범 활동을 통해 글로벌 팬들의 사랑을 받아온 뉴는 이번 '로미오와 줄리엣'을 통해 활동 영역을 확장할 예정이다.뉴가 출연하는 뮤지컬 '로미오와 줄리엣'은 오는 3월 24일부터 5월 31일까지 서울 한전아트센터에서 공연된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr