사진=텐아시아DB, SNS

사진=SNS

연예인들에 대한 불법 의료 행위 의혹을 받고 있는 이른바 '주사이모'로 불리는 인물이 방송인 전현무를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다가 삭제해 논란이 이어지고 있다.주사이모 A씨는 지난 9일 SNS에 "사람이 한번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다"며 "조용히 있다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다"라고 글을 올렸다.그러면서 A씨는 이 의미심장한 글과 함께 전, 무를 연상시키는 이미지, MBC 예능 '나 혼자 산다' 로고도 게시했다. 이를 두고 해당 프로그램에 출연 중인 전현무를 향한 저격이 아니냐는 해석이 나왔다. 다만 문제의 게시물은 삭제된 상태다.A씨는 앞서 경찰 조사를 받은 직후 "9시간 조사. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자"라는 문구를 올리며 특정 인물을 암시하는 듯한 표현으로 이목을 끌기도 있다. 지난 7일에는 "얼마 전 약 9시간 동안 조사를 받았다"며 "사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 아니라고 말씀드렸으며, 제가 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다"고 전했다. 또한 "이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐고, 앞으로는 인간관계에 있어 더욱 더 신중하겠다는 생각을 많이 했다"고도 했다.주사이모 A씨는 국내 의사 면허 없이 연예인들에게 의료 행위를 했다는 의혹으로 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의 등을 받으며 경찰 조사를 받고 있다. 이 과정에서 박나래, 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 연루됐다는 논란도 불거졌다.전현무 역시 과거 차량 안에서 링거를 맞는 장면이 재조명되며 의혹에 휩싸였다. 하지만 소속사 SM C&C는 "병원에서 의료진의 진료와 처방에 따라 치료를 받았고, 불법 시술이나 의료인을 개인적으로 호출한 사실은 없다"며 관련 진료 기록을 공개해 의혹을 부인했다. 이 과정에서 전현무가 '발기부전' 치료제를 처방받은 적 있다는 사실도 밝혀졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr