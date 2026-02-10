강다니엘, 밤톨머리로 깎았네…프로듀스 101 때 얼굴이 보여

가수 강다니엘이 팬들에게 인사를 남겼다.지난 8일 강다니엘은 자신의 계정에 “다녀오겠습니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강다니엘은 군복무를 위해 머리를 짧게 깎은 모습. 밤톨머리로 팬들을 위해 영상까지 남겼다.강다니엘은 지난 9일 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련 후 약 18개월간 군 복무를 이어갈 예정이다.한편 강다니엘은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'에서 최종 1위를 차지하며 워너원 센터로 데뷔했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr