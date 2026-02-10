사진=박경구 SNS

싱어송라이터 박경구가 세상을 떠났다. 향년 38세.지난 7일 박경구의 개인 SNS 계정에는 "안녕하세요 경구형 사촌동생 박성현 입니다. 아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족들을 대신해 부고를 전합니다. 형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께 해주시면 감사하겠습니다"라는 내용의 게시글이 올라왔다.고인의 빈소는 경기도 남양주 소재의 한 장례식장에 마련됐으며 발인은 9일 엄수됐다.박경구는 가수 장범준이 활동한 그룹 버스커버스커의 초기 멤버로, 팀의 인지도를 높이는 데 기여했다. 장범준과 고등학교 동창 사이인 고인은 장범준의 솔로 1집 앨범 당시 전곡의 작곡과 편곡에 깊숙이 관여하며 사실상 공동 작업에 가까운 성과를 낸 것으로 평가받는다. 그는 '어려운 여자'를 포함해 '사랑이란 말이 어울리는 사람', '신풍역 2번출구 블루스', '낙엽 엔딩' 등 다수의 곡을 작사, 작곡, 편곡했다.박경구의 별세 소식이 전해지면서 지난해 3월 장범준이 작성한 글이 재조명되고 있다. 장범준은 당시 '장범준 4집(찌질의 역사)'을 발매하며 "경구의 건강을 기원한다"는 메시지를 남겼고 이에 박경구는 "저 건강합니다"라고 화답했다.장범준은 현재 본인의 유튜브 채널에 '박경구 best live clip' 영상을 올리고 고인이 작업에 참여했던 곡들을 가창하며 자신만의 방식으로 추모의 뜻을 전하는 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr