사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 선혜윤 PD와의 금실을 자랑했다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 데뷔 15주년을 맞이해 완전체 컴백한 에이핑크 윤보미, 정은지, 오하영, 김남주, 박초롱이 출연했다.이날 걸그룹 완전체 첫 출연에 신동엽은 "너희도 정말 대단하다"고 감탄했다. 그리고 "일단 축하한다. 전반적으로 보미의 모든 게 다"라며 5월 블랙아이드필승 라도와 결혼을 앞둔 윤보미에게 갑자기 축하 인사를 건넸다.신동엽이 "축하할 만한 건 자연스럽게 얘기할 수 있지 않냐. 오늘 그런 얘기 안 하니까 편하게 하라"고 했지만, 윤보미는 "먼저 그 말을 해주셔서 당황스럽다"며 조심스러운 모습을 보였다.'주량' 질문에 윤보미는 "술을 마시고 싶은데 속이, 간이 안 받는다"며 아쉬움을 내비쳤다. 신동엽은 "그분도 못 마시냐. 사장님 말이다. 소속사 사장님. 무슨 질문만 하면 놀라냐"라고 너스레를 떨어 폭소케 했다.정호철이 "술을 잘 못 마시면 안주라도 드시라"고 배려하자, 신동엽은 "오늘 말 안 하기로 했는데 안주라도(RADO)라니"라고 강조해 배꼽을 쥐게 했다.멤버들은 윤보미가 직접 결혼 이야기를 언급하지 않게 적극 보호했다. 웃기지 못할까 봐 걱정하던 윤보미가 "그분 얘기라도 할까요?"라고 묻자, 멤버들은 만류했고, 그는 "너무 힘들 때, 궁지에 몰릴 때 꺼내볼게요"라며 미소를 보였다.중3 막내였던 오하영은 올해 서른을 앞두고 있다. 정은지의 '응답하라 1997' 싱크대 키스 장면을 보고 울었던 오하영은 "저런 모습이 방송에 나와도 되나 싶더라. 입을 되게 조지는? 조사는데, 너무 충격적이었다. 그때는 키스하면 책임져야 한다고 생각해서, 은지 언니한테 '그냥 시집가세요'라고 했다"고 회상했다.박초롱은 "하영이가 언니들한테 그렇게 해놓고 키스신을 했다. '넌 왜 하냐'고 했더니, '아 언니 저도 할 때 됐죠'라고 했다"고 폭로했다. 오하영은 멤버들 애정신, 키스신을 찾아본다고 인정해 웃음을 선사했다.한편, 오하영은 신동엽 저격수로 나섰다. '붱철이'에게 "마지막 교미가 언제냐?"고 질문해 초토화 시켰던 그는 신동엽에게 "마지막 키스가 언제냐"고 물었다. 신동엽은 잠시 고민 후 "어제 저녁"이라고 답했지만, 박초롱은 "거짓말"이라고 반응해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr