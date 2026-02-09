'아니 근데 진짜' 전소민이 곽시양에게 '연인 불가' 선언을 받았다.
9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!’(이하 '아근진')에서는 탁재훈, 이상민, 카이, 이수지가 게스트 전소민, 곽시양과 함께 2대2 미팅을 했다.
이날 전소민은 자신의 책 '술 먹고 전화해도 되는데'에 대해 "너무 창피하다. 카메라 좀 꺼주세요. 연애 얘기를 계속하게 된다"고 토로해 웃음을 안겼다. 전소민은 "옛날에 만난 전 남친이 술을 안 마셨다. 헤어지고 나서 연락 한번 없는 게 술을 안 마셔서 그런 건가 싶어서 이런 제목을 쓰게 됐다"고 설명했다.
그러면서 "전 남친한테 울면서 전화번호 바꿔 달라고 부탁했다. '이 번호를 잊을 수가 없다. 우리를 위해 제발 번호 좀 바꿔달라'고 했는데, 그가 '네가 전화를 안 해야지, 네가 참아야지'라고 차갑게 얘기하더라"고 덧붙였다. 이수지는는 "열 받네. 마음이 떠났네"라며 대신 분노했다
카이는 "나 같으면 전 여친 연락 오기 전에 그 전에 차단할 것 같다"고 털어놨다. 이에 전소민은 "차단당하면 나는 집까지 찾아간다. 가서 문 열어주면 바로 키스 갈긴다"고 밝혀 카이를 놀라게 했다. '헤어지기 이것까지 해봤다'에서 전소민은 "겨울인데 집 앞에서 기다렸다. 경비한테 쫓겨난 후 다시 돌아와서 3시간 기다렸다. 집에 있는 것 같아서 '오빠 나 너무 추워'라고 문자 보냈더니, 장례식장이라고 하더라. 다음날 감기에 걸렸다. 라면 먹으면서 마음 정리했다. 부모님이 나 이러라고 낳아주고 키워준 게 아닌데. 나를 챙기자 생각했다"고 회상했다. 이상민은 "완전 소녀처럼 인생을 살았네"라며 감탄했다.
그러나 전소민은 "사랑을 위해 목숨 바칠 수 있냐"는 질문에 "목숨은 못 바친다"고 선을 그었다. 곽시양은 "여친이면 생각해 보겠지만, 내 아내라면 목숨까지 바칠 수 있을 것 같다"고 전했다. 전소민과 곽시양은 연극 '사의 찬미'에서 호흡을 맞추고 있다. "연극하다가 이성적으로 느낄 때 있냐. 연인 발전 가능성 없냐"고 묻자, 곽시양은 "친구였다가 연인이 될 수는 있지만, 누나랑은 없다"고 분명하게 밝혔다.
전소민은 "나는 왜 안 되냐"면서 "주변에서 나 같은 딸을 낳고 싶다고 한다. 나랑 결혼해야 나 같은 딸을 낳을 거 아니냐. 그런데 나랑 결혼은 싫다더라. 그게 늘 불만"이라고 토로했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
