사진=SBS '아니 근데 진짜'

'아니 근데 진짜' 전소민이 곽시양에게 '연인 불가' 선언을 받았다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!’(이하 '아근진')에서는 탁재훈, 이상민, 카이, 이수지가 게스트 전소민, 곽시양과 함께 2대2 미팅을 했다.이날 전소민은 자신의 책 '술 먹고 전화해도 되는데'에 대해 "너무 창피하다. 카메라 좀 꺼주세요. 연애 얘기를 계속하게 된다"고 토로해 웃음을 안겼다.전소민은 "옛날에 만난 전 남친이 술을 안 마셨다. 헤어지고 나서 연락 한번 없는 게 술을 안 마셔서 그런 건가 싶어서 이런 제목을 쓰게 됐다"고 설명했다.그러면서 "전 남친한테 울면서 전화번호 바꿔 달라고 부탁했다. '이 번호를 잊을 수가 없다. 우리를 위해 제발 번호 좀 바꿔달라'고 했는데, 그가 '네가 전화를 안 해야지, 네가 참아야지'라고 차갑게 얘기하더라"고 덧붙였다. 이수지는는 "열 받네. 마음이 떠났네"라며 대신 분노했다카이는 "나 같으면 전 여친 연락 오기 전에 그 전에 차단할 것 같다"고 털어놨다. 이에 전소민은 "차단당하면 나는 집까지 찾아간다. 가서 문 열어주면 바로 키스 갈긴다"고 밝혀 카이를 놀라게 했다.'헤어지기 이것까지 해봤다'에서 전소민은 "겨울인데 집 앞에서 기다렸다. 경비한테 쫓겨난 후 다시 돌아와서 3시간 기다렸다. 집에 있는 것 같아서 '오빠 나 너무 추워'라고 문자 보냈더니, 장례식장이라고 하더라. 다음날 감기에 걸렸다. 라면 먹으면서 마음 정리했다. 부모님이 나 이러라고 낳아주고 키워준 게 아닌데. 나를 챙기자 생각했다"고 회상했다. 이상민은 "완전 소녀처럼 인생을 살았네"라며 감탄했다.그러나 전소민은 "사랑을 위해 목숨 바칠 수 있냐"는 질문에 "목숨은 못 바친다"고 선을 그었다. 곽시양은 "여친이면 생각해 보겠지만, 내 아내라면 목숨까지 바칠 수 있을 것 같다"고 전했다.전소민과 곽시양은 연극 '사의 찬미'에서 호흡을 맞추고 있다. "연극하다가 이성적으로 느낄 때 있냐. 연인 발전 가능성 없냐"고 묻자, 곽시양은 "친구였다가 연인이 될 수는 있지만, 누나랑은 없다"고 분명하게 밝혔다.전소민은 "나는 왜 안 되냐"면서 "주변에서 나 같은 딸을 낳고 싶다고 한다. 나랑 결혼해야 나 같은 딸을 낳을 거 아니냐. 그런데 나랑 결혼은 싫다더라. 그게 늘 불만"이라고 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr