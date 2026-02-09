사진=송가인 유튜브

가수 송가인이 파격 변신을 시도했다.9일 송가인 유튜브 채널에는 '트롯 여제 송가인이 한국 판타지 미모 탑티어 '선녀 메이크업'을 받으면 생기는 일!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송가인은 한 한복 브랜드의 콘셉트 촬영을 진행했다. 먼저 촬영 이벤트를 보고 SNS에 댓글을 남겼다는 송가인의 말에, 브랜드 관계자는 "처음에 피싱인 줄 알았다. 사기가 아닌가 싶었다"고 이야기했다.콘셉트 촬영에 대해 송가인은 "변화하고 변신하는 걸 좋아한다. 나의 새로운 모습 찾고자 도전했다"고 전했다. 화보 콘셉트는 'K-환생'으로 송가인은 신선, 선녀, 검객 세 캐릭터로 변신했다.구미호, 이무기 캐릭터 탈락 이유를 묻자, 송가인은 "평소 안 보여드린 스타일을 해보려고 했다"면서 "이무기는 노출이 있다. 핫팬츠 너무 짧고, 목이 짧아서 목 폴라 상의도 안 된다. 예쁜 거 하고 싶다"고 솔직하게 털어놨다.송가인은 촬영을 앞두고 "포즈 보긴 했지만, 연습은 안 했다"고 자신감을 내비치다가 "다리가 좀 짧아서 포토샵으로 늘려야 할 것 같다"고 고백해 웃음을 안겼다.K팝 메이크업 진행에 송가인은 "저 제니 좋아한다"며 만족감을 드러내다가도, 웨이브 헤어스타일 시도에 "얼굴이 촌스러워서 웨이브 넣으면 바로 촌사람 된다"고 이야기했다.신선 콘셉트 촬영을 보던 스태프는 "드라마 캐스팅 들어오겠다"며 감탄했다. 선녀 변신을 위해 긴 헤어피스를 붙인 송가인은 "나 머리 긴 거 예쁘다. 사람이 잘 되고 봐야 헤. 옛날에는 연꽃 이파리, 갈치나 했다"고 말했다.마지막 검객 콘셉트로 섹시美를 자랑한 송가인은 "저 섹시 없는데요"라며 카리스마를 발산해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr