사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

사진=김현숙 유튜브

배우 김산호가 캐스팅 비화를 밝혔다.9일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 호는 그때 왜 영애를 떠났나. 막돼먹은 영애씨 시즌18? 재결합(?) 가능성은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김현숙은 이사한 집에 김산호를 초대했다. '막돼먹은 영애씨'에서 함께한 두 사람은 "오랜만이다"라는 말과 함께 부둥켜안으며 반가움을 드러냈다. 김산호는 "사람들이 누나 얘기 엄청 물어본다"며 여전한 '막영애' 인기를 실감했다.김현숙은 "여성 팬들이 영애를 진짜 사랑한 건 산호라고 했다. 산호랑 진짜 결혼하길 바랐다"고 전했다. 그러면서 "산호가 총각이었으면 자주 만났을 텐데, 결혼해서 안타깝.. 아니 개인적으로 축하한다"고 말을 바꿔 웃음을 자아냈다.김현숙은 '막영애' 속 영애의 남자들을 떠올리며 "그때는 거의 안 쉬고 만났. 극 중 영애로 살고 싶다. 영애로 만난 남자들 중에 산호와 영애 잘 어울렸다는 말이 많다"고 전했다. 이어 끝인사도 못 하고 헤어진 점에 아쉬움을 내비쳤다.'막영애' 중간 시즌에 투입된 김산호는 "tvN 드라마 익숙하지 않은 시절이라 케이블 드라마를 찍는다고 하면 '공영 방송에서 안 되니까 가냐, 돈 많이 받았냐'는 말이 나왔다. 초반에 이게 맞나 생각하긴 했는데, 바뀌어 가는 시점의 선두 주자였다. 이후 로코, 시트콤 많이 들어왔다"고 이야기했다.김산호는 "작가들이 식사 후 2차로 노래방에 가자고 했다. 매니저가 가야 한다고 했다"고 털어놨다. 김현숙은 "그 인간들 요즘 같았으면 xx 갔다. 아주 사심을 채웠다"고 지적해 폭소케 했다.프러포즈 후 다음 시즌에서 '파혼' 선언으로 갑자기 하차하게 된 김산호는 "연애 씨 남자들은 항상 불안에 떨었다. 단지 같이 더 하고 싶었던 마음이 커서 아쉬웠다"고 솔직하게 털어놨다."막영애' 촬영 때 김현숙과 촬영하면서 실제로 설렌 적이 있었냐"는 질문에 김산호는 "저희는 철저하게 비즈니스 관계였다. 서로 각자 원활한 연애 활동을 하고 있었다"고 밝혔다.과거 유치원 원장님이 꿈이었다는 김산호는 "지금 딸이 7살이다. 힘든 시기는 지났다. 뮤지컬 학원에 다니는데, 끼는 없는 것 같은데 좋아한다. 배우 원하면 시킬 예정"이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr