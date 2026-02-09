사진=SBS 유튜브 '아니근데진짜' 선공개

사진=SBS 유튜브 '아니근데진짜' 선공개

'아니 근데 진짜' 허경환이 '유퀴즈' 고정 출연에 대해 언급했다.9일 SBS 유튜브 채널에서 공개된 '아니 근데 진짜' 선공개 영상에서는 개그맨 허경환이 새 멤버 후보로 등장했다.이날 허경환은 등장 전 "오늘 돼야 하는데"라며 긴장감을 드러냈다. 슈트를 차려입은 허경환이 입장하자 면접관 이수지, 탁재훈, 카이는 "오늘 왜 왔냐"는 반응을 보였다.이상민이 "경환이가 올드데프 오디션 보러 왔다"고 밝히자, 허경환은 "오디션이라기보다는 분위기 맞춰서 잘 되면 괜찮지 않을까 싶다"고 털어놨다.이에 탁재훈은 "너 요새 재석이한테 붙지 않았냐. 이런 양면테이프 같은 자식"이라며 불편한 기색을 내비쳤다. 표정을 굳힌 허경환은 "그분의 이름 함부로 부르지 마시라"고 엄중히 경고해 폭소케 했다."경환이가 형이 알던 꽃거지 경환이가 아니다. 지금 잘 나간다"는 이상민의 옹호에, 탁재훈은 "그 인기 잠깐이잖아"라며 무시했다. '유재석 픽' 허경환은 "저 요즘 뜨겁다"며 인기를 과시했다.지켜보던 카이는 "얼마 전에 '유퀴즈' 대국민 면접보지 않았냐"며 결과를 궁금해했다. 허경환이 깡생수만 마시자, 탁재훈은 "오바 쌌구나"라며 폭소했다.허경환은 "회사에서 MC로 섭외된 줄 알고 있었다"면서 "면접 결과가 언제 발표인지 모르겠다. 기다리고 있다"고 솔직하게 이야기했다.'놀면 뭐하니?' 고정 출연에 대해서도 "목요일 녹화라 시간 비워두고 있다. 마음도 비워두고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "여기는 조금만 비비면 들어갈 것 같다. 쉽게 재낄 수 있을 것 같은 멤버는 이상민"이라고 은근하게 지목해 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr