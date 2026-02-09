사진 = 'KODE 코드' 유튜브 채널 캡처

양요섭과 황민현의 만남이 성사 된 가운데 두 사람의 훈훈한 대화가 눈길을 끈다.유튜브 채널 'KODE 코드'에서는 '나솔 특별판: 영식♥광수'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 양요섭과 황민현은 서로가 누구인지 모른 채 메시저로 톡을 했다. 톡을 하면서 양요섭은 황민현을 김재중일 것이라고 예상했다. 실제로 두 사람은 만약 '나는솔로'를 한다면 본인의 이름이 무엇일까 예상 하기도 했는데 황민현은 광수를, 양요섭은 영식을 언급했다.이후 톡이 종료되고 본격적인 두 사람의 만남이 성사됐다. 양요섭은 긴장된 표정으로 황민현을 만나러 갔고 황민현 역시 두근두근한 표정으로 양요섭을 만나러 갔다.양요섭을 본 황민현은 "저 전혀 예측 못 했다"고 반가워 했다. 양요섭 역시 황민현을 김재중일 것이라 예상 했기에 "저도 예상 못했다"고 하며 반가워 했다.양요섭은 "전 선배님인 줄 알았다"고 했다. 황민현은 "그분인 줄 알고 그렇게 말씀 하신거냐"고 하며 웃었다. 양요섭은 "근데 저희 초면이지 않냐"며 "만나서 무언가를 했었던 기억이 없었던 것 같다"고 했다.이때 손관리템이 많다는 말에 황민현은 "제가 손이 안 예뻐서 관리를 열심히 하는 거다"며 "키에 비해 손가락이 짧다"고 했다. 그러자 양요섭은 "손 예쁘신데 왜 그러냐 손가락이 짧다니 한번 손을 대보자"고 하며 '플러팅' 했다.두 사람이 손을 맞대자 실제로 황민현 손이 조금 더 작았다. 황민현 손을 만져 본 양요섭은 "근데 진짜 관리를 잘 하신다"며 "직접 만져보니 정말 촉촉하다"고 감탄했다. 이후로도 두 사람은 서로의 MBTI, 음반활동 등에 대한 이야기를 나누며 서로에 대한 팬심을 드러냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr