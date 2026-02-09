사진 = MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 캡처

사진 = MBC '오은영 리포트-결혼지옥' 캡처

과거의 가혹한 훈육이 남긴 흉터가 대를 이어 가족의 삶을 송두리째 파괴하고 있는 '가족 지옥'의 참담한 실상이 시청자들을 충격에 빠뜨렸다.9일 밤 9시 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서는 '가족 지옥' 특집의 첫 번째 주인공으로 엄마와 아들이 출연해 서로를 향한 깊은 불신과 상처를 드러넨 멋,ㅂㅇ; 그려졌다.지난 방송에서 아들은 어린 시절 엄마가 자신의 방에 CCTV를 설치해 감시하고 리코더와 빗자루가 부러질 정도로 폭행을 가해 봉합 수술까지 받아야 했던 비극적인 일화를 고백했다. 성인이 된 지금도 엄마 앞에서 극도로 경직된다는 아들은 당시 느꼈던 죽음의 공포가 현재까지 이어지고 있다고 호소했다. 이에 엄마는 아들이 술을 마시고 자신을 폭행했다며 맞섰고 서로를 부모 자식으로 인정하지 않는 잔인한 폭언이 담긴 메시지가 공개되어 패널들을 경악게 했다.고부 갈등과 손주의 개명 문제를 둘러싼 대립 역시 심각했다. 베트남 출신 아내와 결혼한 아들은 사생활을 침해하며 매일 집을 찾아오는 엄마의 태도에 불만을 토로했다. 특히 임신 중인 며느리에게 검증되지 않은 천연 약이라며 복용을 강요한 사건에 대해 오은영 박사는 "엄마가 의사냐"라고 일침을 가하며 임신 중 약물 복용의 위험성을 강력히 경고했다. 또한 손주의 이름을 사주에 맞춰 강요하고 아들 부부가 개명을 신청하자 "지어준 이름을 듣기조차 싫다"라며 본인의 고집을 꺾지 않는 엄마의 자기중심적 태도는 갈등의 골을 더욱 깊게 만들었다.이가운데 이날 방송에서는 또 다른 학대의 피해자인 딸이 등장해 더욱 충격을 자아냈다. 아들이 "내 상태가 심해지면 동생처럼 되는 것"이라며 우려했던 여동생은 현재 스스로를 방 안에 가둔 채 위태로운 삶을 이어가고 있었다. 아들에게 거침없이 독설을 퍼붓던 엄마는 정작 딸이 방에서 나오자 극도로 긴장하며 눈치를 보는 180도 다른 태도를 보여 의아함을 자아냈다. 오은영 박사는 엄마와 딸 사이의 믿기 힘든 관계를 목격한 후 "딸 역시 명백한 아동 학대의 피해자이며 자식을 키우며 절대 하지 말아야 할 일을 저질렀다"라고 엄마를 향해 매서운 질타를 던졌다.정작 본인에게 가해진 학대의 기억을 잃어버린 채 방 안에서 고립된 생활을 택한 딸의 사연과 어머니가 눈물로 토해낸 속내에 녹화 현장은 탄식과 눈물로 가득 찼다. 오은영 박사는 "엄마가 본인의 호의가 거절당했을 때 상대방을 괘씸하게 여기는 태도를 버리고 타인의 경계를 존중하는 법을 배워야 한다"고 진단했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr