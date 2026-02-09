사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형 신동엽' 정은지가 최진혁과의 '썸'에 대해 언급했다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 데뷔 15주년을 맞이해 완전체 컴백한 에이핑크 윤보미, 정은지, 오하영, 김남주, 박초롱이 출연했다.이날 정은지는 배우 최진혁과의 러브라인에 선을 그었다. 1년 전 드라마 '낮과 밤이 다른 그녀' 팀 최진혁, 이정은과 '짠한형'에 출연했던 정은지는 "1년 전 필름 끊겼다. 여기서 죽어갔다"고 회상했다.당시 최진혁은 '건강' 얘기가 나오자, 정은지를 향해 "너나 건강해!"라고 외치며 설렘을 선사했다. 신동엽은 "진혁이가 은지에 대한 따듯한 마음이 있다"고 이야기했다.정은지는 "내 건강은 내가 알아서 할게"라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 그러면서 "그 이후 진혁이 오빠 자꾸 엮였다. 오빠가 그 뉘앙스로 몰고 가더라. 그래서 '이거 즐기지마, 짜증 나니까'라고 했더니, '왜 좋잖아'라고 하더라"고 전했다.김남주는 "은지 언니 설레게 하기 힘들다. 플러팅이 안 통한다"고며 '경상도 오리지널 DNA' 파워를 언급했다. "어떨 때 설레냐"고 묻자, 정은지는 "사소한 거 기억해 줄 때. 또 내 털털함 속에서 다른 내면을 봐줬을 때"라고 답했다.남자 비주얼에 대해 정은지는 "듬직했으면 좋겠다. 내가 진두지휘하는 일이 많아서, 기댈 수 있는 사람이면 좋겠다"고 털어놨다. 멤버들은 "언니가 사실 여성스럽다"고 입을 모아 말했다.쉬는 시간, 신동엽은 "진혁이 어디가 그렇게 싫냐"고 물었다. 정은지는 "쇼츠각이냐"고 폭소하며 "싫어한 적 없다. 오빠 착하고, 웃기는 걸 좋아한다. 하여간에 이상한 오빠다. 곧 '낮밤'팀 만나기로 했다"고 만남을 예고했다.한편, 멤버 윤보미가 오는 5월 라도와 결혼 소식을 알린 가운데 정은지는 "데뷔 전에는 성인 되자마자 결혼하고 싶었다. 사람들이 육아 잘할 것 같다고 하더라"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr