사진 = tvN '스프링 피버' 캡처

안보현이 화재 속에 남겨진 아버지를 떠올리며 괴로워 했다.9일 밤 8시 50분 방송된 tvN '스프링 피버'(연출 박원국/극본 김아정)11회에서는 죄책감에 시달리는 선재규(안보현 분)와 이를 지켜보는 윤봄(이주빈 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 과거 선재규 아버지는 술에 취해 있다가 담뱃불이 꺼지지 않은 것을 모른채 잠에 들었다. 이에 집은 모두 불타고 말았다.집에 돌아오던 선재규는 불에 탄 집안으로 들어가 갓난 아기를 구했고 나가려던 차에 불 속에서 자신을 부르는 아버지를 봤다. 이때 선재규는 그동안 아버지에게 폭행 당하고 힘들었던 것을 떠올렸다.선재규는 그동안 아버지에게 폭행을 당하면서 "그만 좀 하시라"고 소리쳤지만 아버지는 "이 건방진 놈의 새끼가 있냐"고 하며 무차별 폭행을 했다. 선재규는 화재 속에서 자신을 향해 뻗는 아버지 손을 보며 그동안 자신을 그리고 가족들을 폭행한 손을 떠올렸다.이때 불길은 더 거세졌고 고민에 빠진 선재규는 결국 뒷걸음질 치고 말았다. 선재규는 불길 속에 있는 아버지를 버려둔 채 나왔다. 선재규는 이것을 두고 두고 후회했다. 윤봄에게 선재규는 "살려야만 했다"며 "그런데 난 그 사람을 그냥 두고 나왔다"고 했다.이에 윤봄은 "구하지 못한 건 안타깝지만 그게 죄가 될 순 없다"고 했다. 선재규는 "내가 그렇게 생각할까봐 하늘이 나한테 이런 걸 잘 새겨줬나 보다"고 했다. 그러더니 당시 입은 화상을 보여주며 "니 죄를 잊지 말라고 이게 그 증거라고"라고 했다.선재규는 윤봄에게 "이 상처가 흉해서 가린 게 아니다"며 "이 상처를 볼 때마다 날 쳐다보던 아버지 눈빛 그게 떠올라서 차마 이 상처를 내놓고 다닐 수가 없었다"고 하며 괴로워 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr