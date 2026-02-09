사진제공=JTBC
사진제공=JTBC
2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계로 인해 JTBC 편성이 대거 변경됐다.

9일 JTBC 측에 따르면 이날 '톡파원 25시'는 결방한다. '톡파원 25시'는 전현무, 이찬원, 김숙, 양세찬 등이 출연 중이다. 이어 10일 '혼자는 못 해', 12일 '강연배틀쇼 사기꾼들'도 휴방한다.

일부 프로그램은 시간대를 변경한다. '최강야구'는 9일 오후 10시, '한문철의 블랙박스 리뷰'는 11일 오후 9시 30분 , '냉장고를 부탁해'는 15일 오후 8시에 방송된다.

한편, JTBC는 단독으로 동계올림픽을 중계중이다. '2026 밀라노 코리티나 동계올림픽'은 오는 22일까지 이어진다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지