사진제공=JTBC

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계로 인해 JTBC 편성이 대거 변경됐다.9일 JTBC 측에 따르면 이날 '톡파원 25시'는 결방한다. '톡파원 25시'는 전현무, 이찬원, 김숙, 양세찬 등이 출연 중이다. 이어 10일 '혼자는 못 해', 12일 '강연배틀쇼 사기꾼들'도 휴방한다.일부 프로그램은 시간대를 변경한다. '최강야구'는 9일 오후 10시, '한문철의 블랙박스 리뷰'는 11일 오후 9시 30분 , '냉장고를 부탁해'는 15일 오후 8시에 방송된다.한편, JTBC는 단독으로 동계올림픽을 중계중이다. '2026 밀라노 코리티나 동계올림픽'은 오는 22일까지 이어진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr