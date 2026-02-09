사진='아기가 생겼어요' 캡처

채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 최진혁과 오연서가 사내 비밀 연애를 시작한 가운데 오연서가 신제품 개발팀에 임신했다는 사실을 들킬 위기에 처했다. 현재 '아기가 생겼어요'는 1%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.지난 8일 방송된 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 8회에서는 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)이 비밀 연애를 시작하는 모습이 그려졌다. '아기가 생겼어요' 8회 시청률은 1.6%로 2주 연속 1%대를 기록했다. 앞서 오연서는 제작발표회에서 "(최진혁과) 베드신을 길게 찍기도 했고, 생각했던 것보다 파격적으로 나왔다"고 말해 이목을 집중시킨 바 있다.서로의 마음을 확인한 키스 후 첫 출근을 앞둔 두 사람은 설레는 마음을 감출 수 없었다. 희원은 평소에는 잘 입지 않았던 상큼한 원피스 차림으로 출근했고, 두준은 간식 타임에 맞춰 케이크와 커피 등을 선물로 사다 주고 피곤해 보이는 희원을 위해 복지 차원에서 모든 직원에게 낮잠 시간을 제공했다. 이후 두 사람은 한밤중 아무도 없는 사무실에서 단둘이 야근 데이트에 나서며 설렘을 유발했다.두준과 희원이 서로의 상처와 가슴에 묻은 아픔을 털어놓기도 했다. 희원은 자꾸만 손을 피하는 두준에게 "뭐라고 하려는 게 아니라, 오해하기 싫어서 그래요. 뭘 알아야 사장님을 돕든 이해하든 하니까. 이유가 있어요? 손을 못 잡는 이유요"라며 참아왔던 감정을 폭발시켰다.이에 두준은 "누군가와 손을 잡거나 손이 스치기만 해도 나도 모르게 몸이 굳어버리곤 합니다"라며 과거 제 손으로 형을 죽였다는 사고 트라우마를 솔직하게 고백했고, 희원은 그동안 힘든 시간을 보냈을 두준의 등을 토닥이며 따뜻한 위로를 건넸다. 희원 또한 두준에게 어릴 적 부모의 이혼으로 겪은 아픔으로 결혼이 두려웠다는 속 이야기를 들려주며 서로 더 가까워졌다.그런가 하면 정음(백은혜 분)은 두준을 무너트리기 위해 본격적으로 움직였다. 특히 두준은 결코 우연이 아닌 듯한 희원과 정음의 만남에 불편했고, 정음은 그런 두준에게 "왜요. 도련님이 데리고 온 여자면 죽은 우리 남편도 좋아할 거 같은데. 참, 이제 손은, 잡는 건가?"라며 싸늘한 분위기를 조성했다. 이후 두준은 정음을 찾아가 "장희원 씨한테 접근한 의도가 뭡니까? 장희원 씨 건드리면 저도 더는 못 참습니다"라며 "선은 형수님이 넘으신 겁니다. 이젠 저도 제 사람들을 지킬 거예요"라고 경고했다.방송 말미 두준과 희원에게 뜻밖의 위기가 찾아왔다. 회사 게시판에 익명으로 "우리 회사에 사장님 아일 임신한 직원이 있대요"라는 글이 올라온 것. 두준은 노심초사할 희원이 걱정됐지만, 온갖 스포트라이트가 본인에게 쏟아진 상황이었다. 엎친 데 덮친 격으로 회의 중 방팀장(정수영 분)은 희원에게 신제품 테스트를 제안했고, 평소와 다르게 희원이 머뭇거리자 "장과장, 너 임신했어?"라고 말해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 확신에 찬 방팀장의 날 선 눈빛에 등골이 서늘해지는 희원. 때마침 두준이 깜짝 등장하며 다음 회를 향한 궁금증을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr