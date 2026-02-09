사진=동요엔터테인먼트

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 기석이 데뷔 후 첫 뮤지컬에 도전한다.기석은 오는 3월 3일부터 7월 5일까지 서울 대학로 JTN 아트홀 1관에서 진행되는 뮤지컬 '써니텐'에서 남자 주인공 '준호' 역으로 관객들과 만난다.'써니텐'은 익숙한 명곡을 현대적 감성으로 재해석해 매 시즌 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어온 레트로 주크박스 뮤지컬이다. 기석이 출연하는 이번 시즌은 더욱 풍성해진 캐스팅과 깊어진 무대 구성으로 개막 전부터 뜨거운 관심을 받고 있다.기석이 연기하는 준호는 하는 일마다 꼬이는 방송국 PD로, 이른바 걸어 다니는 머피의 법칙 같은 인물이다. 준호는 자신의 이름을 건 프로그램을 따내기 위해 10일 안에 국장 딸 혜영의 마음을 얻어야 하는 상황 속에서 고군분투하며 유쾌와 설렘의 감성을 아우를 예정이다.특히, 기석은 '써니텐'을 통해 데뷔 첫 뮤지컬 도전에 나서는 가운데, 그간 그룹 활동을 통해 쌓아온 탄탄한 라이브와 무대 경험을 자양분 삼아 안정적인 연기를 펼칠 전망이다. 뮤지컬까지 활동 반경을 넓힌 기석이 앞으로 보여줄 새로운 매력에 기대감이 더욱 커진다.한편, 기석이 출연하는 뮤지컬 '써니텐'은 오는 3월 3일부터 7월 5일까지 서울 대학로 JTN 아트홀 1관에서 공연된다.기석과 함께 DKZ에 몸 담고 있는 멤버 민규는 현재 뮤지컬 '은밀하게 위대하게'로 관객들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr