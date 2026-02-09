엔하이픈 정원/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈 리더 정원이 생일을 맞아 1억원 기부를 약정하며 사랑의열매(회장 윤여준) 고액 기부자 모임 '아너 소사이어티'에 가입했다. 팬들에게 받은 사랑을 사회에 환원하고 싶다는 뜻에서 시작된 이번 기부는 향후 5년간 취약계층 아동·청소년 지원 사업으로 이어질 예정이다.사랑의열매 사회복지공동모금회는 9일 정원이 개인 고액기부 프로그램 '아너 소사이어티' 3886호 회원으로 가입했다고 밝혔다. 정원은 생일(2월 9일)을 기념해 총 1억 원 기부를 약정했으며, 매년 2000만 원씩 5년간 나눔을 이어갈 계획이다. 기부금은 취약계층 아동·청소년을 위한 교육·복지 지원과 사회복지 사업 전반에 사용된다.정원은 "K팝 아티스트로서 많은 사랑과 응원을 받으며 그 관심이 결코 당연하지 않다는 생각을 늘 해왔다"며 "환경이라는 벽에 부딪혀 당연한 권리를 누리지 못하는 아이들에게 든든한 응원이자 용기가 되기를 바란다"고 말했다.엔하이픈은 글로벌 콘텐츠 분석업체 패럿 애널리틱스가 발표한 '2025 연간 보고서'에서 '올해의 인물 언더 30' 부문 2위에 오르며 글로벌 영향력을 입증했다. 또한 월드 투어 'WALK THE LINE'을 통해 전 세계 19개 도시에서 32회 공연을 진행하며 약 67만6000명의 관객을 동원하는 등 국제적 인기를 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr