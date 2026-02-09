사진=한효주 SNS

배우 한효주가 새로운 디저트 유행을 예고했다.한효주는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "오랜 시간 함께하는 팬분들을 위해 감사함을 전하고 싶어 만들게 된 초콜릿"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 한효주가 팬들을 위해 여섯 가지 종류의 초콜릿이 담긴 세트를 제작한 모습. 특히 한효주는 특정 색깔의 초콜릿을 두고 "요즘 유행하는 두바이 쫀득 쿠키 스타일"이라며 "맛있는 피스타치오가 가득 들어 있다"고 언급해 많은 이들의 눈길을 끌었다.한편 한효주는 1987년생으로 올해 38세다. 한효주는 올해 MBC 드라마 '너의 그라운드' 출연을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr