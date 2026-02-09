/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

닭가슴살 회사로 연 매출 약 600억을 달성한 개그맨 허경환이 선물 기준을 공개했다.SBS '아니 근데 진짜!'가 이번에는 그룹 멤버 모집에 나선다. '아니 근데 진짜!'에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 코첼라 진출을 꿈꾸는 혼성그룹으로 변신해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.이날 오디션에는 다양한 예능에서 주가를 올리고 있는 허경환이 참가자로 등장했다. 그는 시종일관 자신의 의도와 다르게 흘러가는 현장 분위기에 초조한 모습을 숨기지 못했다.특히 사생활 검증 타임에서 고전하는 모습을 보였는데 허경환은 '2년 이상 만나야 명품을 선물해 줄 수 있다', '여자 친구가 가방을 사달라고 하면 헤어진다'라고 말하는 등 자신만의 독특한 선물 기준을 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다.SBS 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜!' 2회는 9일 밤 10시 10분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr