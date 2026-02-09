사진=텐아시아DB

배우 신세경이 영화 '휴민트' 속 멜로 서사와 박정민과의 연기 호흡에 대해 솔직하게 털어놨다.9일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '휴민트'에 출연한 신세경을 만났다.'휴민트'는 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다. 신세경은 블라디보스토크에 있는 북한 식당 종업원 채선화 역을 맡았다. 채선화는 국정원 조과장(조인성 분)의 정보원이 되면서 위험에 처한다.'휴민트'는 액션과 멜로의 재미를 모두 갖춘 작품. 신세경은 "감독님이 '움직임의 이유는 정서에서 비롯된다'는 말씀을 하신 적이 있는데, 대본으로 읽었을 때도 좋았지만 완성된 영화를 보니 멜로의 정서가 더 짙게 느껴졌다"고 전했다.멜로 서사의 중심에 신세경과 박정민이 있다. 박정민이 연기한 박건은 채선화의 전 연인으로, 둘은 과거 약혼까지 했던 사이다. 신세경은 박정민과의 호흡에 대해 "좋았다"며 "촬영이 재밌었고 정서적으로도 많이 의지했다"고 말했다. 이어 "박정민 배우는 이미 류승완 감독님과 작업해본 경험이 있어서, 저보다 감독님의 현장을 잘 알고 있었다. 현장에서 의문이 생기거나 궁금한 지점들이 있을 때 많은 도움을 받았다. 더 빨리 적응하는 데 도움을 받았다"고 설명했다.박정민의 매력에 대해서는 "곁에서 일하다 보면 구태여 찾지 않아도 매력이 넘치는 분이라는 걸 느낄 수 있다. 상황이 아무리 혼란스러워도 자기 일을 묵묵히 하는 점이 멋있다. 인터뷰 때마다 해서 빈말같을 수 있는데 전혀 빈말이 아니다"라고 말했다. 또한 "일하다 보면 '나도 저렇게 해야겠구나' 생각했던 적도 많다. '그때 이렇게 하더니 이런 결과로 보여주는 사람이구나'라는 것도 느꼈다"고 칭찬했다.신세경은 국정원 조과장 역을 맡은 조인성을 향한 고마운 마음도 표했다. 신세경은 조인성이 "좋은 리더였다"며 "해외에서 오랜 시간 촬영하는 게 쉽지 않은데, 후배 배우나 스태프 누구 하나 빠짐없이 몸과 마음을 챙기려 하셨다"고 돌아봤다. 특히 "잘 챙겨주면서도 절대 생색을 내지 않는 점이 멋있었다"고 강조했다.가장 인상 깊었던 배려로는 '식사 의향을 묻는 에피소드'를 꼽았다. 신세경은 "제가 주요 배우들 사이에서는 막내였다. 선배님이 제가 부담을 느낄까봐 제 또래인 이신기 배우를 통해서 '세경이 밥 먹으러 갈 건지 물어봐', '세경이 쌀국수 먹으러 갈 건지 물어봐'라고 부탁하셨다더라. 그 사실을 나중에 알고 많이 감동했다"고 전했다.채선화는 극의 마지막까지 박건의 사랑과 조과장의 보호를 받는 인물이다. 신세경은 "그렇게 사랑받는 인물이라서 기분이 좋았다"며 웃었다. 이어 "완성된 영화를 보면서 선화를 구하기 위해 두 남자가 악셀을 밟는 순간, 저도 심장이 두근거렸다"고 덧붙였다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr