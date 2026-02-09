가수 하성운, 그룹 방탄소년단/사진=텐아시아DB, 빅히트뮤직 제공

2월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 그룹 워너원 출신 하성운, 그룹 방탄소년단 등 큰 사랑을 받고 있는 아티스트들 사이 인기 경쟁에 불이 붙었다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 2월 투표는 9일 0시부터 오는 22일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다K-팝 보이 브랜드 부문에서는 하성운, 방탄소년단, 강다니엘, 2AM, 엔하이픈, 알파드라이브원, 이준호, 엑소, 엔싸인, 스트레이 키즈, 에이티즈, 슈퍼주니어, 트레저, 세븐틴, JD1, 템페스트, 김재환, FT아일랜드, 앤팀, 투모로우바이투게더까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이들 중 하성운과 방탄소년단은 각각 완전체 활동 소식을 전해 관심을 받고 있다. 하성운은 지난 1일 워너원 공식 SNS를 통해 "이게 지금 꿈인가. 꿈이어도 좋다. 워너블이라고 다시 외쳐봐도 되겠냐. 너무 보고 싶었다"라고 친필 메시지를 적었다. 워너원은 활동 종료 이후 7년 만에 재결합을 선언하며 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 활동을 시작한다. 다만 오는 9일 입대를 앞둔 강다니엘과 중국에서 활동 중인 라이관린은 이번 일정에 불참한다.방탄소년단은 오는 3월 20일 완전체 컴백 다음날인 21일 광화문 광장에서 무료 공연을 연다. 소속사 빅히트뮤직은 9일 위버스 커뮤니티를 통해 "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG은 정규 5집 ‘ARIRANG’ 발매를 기념해 마련된 자리로, 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 한국을 대표하는 공간 중 하나인 광화문 광장에서 최초 공개할 예정"이라며 광화문 광장에서 진행될 방탄소년단의 공연 관련 공지를 업로드했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr