오는 10일 방송되는 KBS2TV <셀럽병사의 비밀>에서는 악마라 불리기도, 성자로 추앙받기도 했던 미스터리한 인물, ‘괴승’ 라스푸틴의 진짜 얼굴을 파헤친다.1900년대 초, 로마노프 왕가의 황후 알렉산드라의 마음을 사로잡으며 러시아 제국 말기의 불안과 혼란 속에서 강한 존재감을 드러낸 인물로 평가받는 라스푸틴. 키 190cm의 압도적인 거구에 사람들을 단숨에 압도하는 강렬한 눈빛을 지닌 인물로 전해진다. 알렉산드라 황후가 라스푸틴에게 편지와 각종 선물까지 보냈다는 사실도 놀라운 대목. 여기에 남편이자 황제인 니콜라이 2세 역시 라스푸틴의 존재를 쉽게 떼어내지 못했다는 점은 MC들을 더욱 충격에 빠뜨렸다. 시베리아의 가난한 농부 출신이었던 라스푸틴이 어떻게 화려한 상트페테르부르크 황궁의 중심인물로 떠오를 수 있었을까.라스푸틴을 맹목적으로 신뢰했던 알렉산드라 황후에게는 말 못 할 비밀이 하나 있었다. 바로 황태자 알렉세이가 지혈이 어려운 유전질환 ‘혈우병’을 앓고 있었다는 사실이다. 황후는 이를 자신의 가문에서 비롯된 저주라 여겼고 깊은 죄책감에 시달렸다. 하지만 의학적 치료에 차도가 없던 아들의 증상이 라스푸틴의 조언과 전보 한 통 이후 진정됐다고 전해지는데. 그는 과연 어떻게 황태자의 병에 영향을 미칠 수 있었을까.1916년 12월. 꽁꽁 얼어붙은 상트페테르부르크 네바강에서 한 남자의 시신이 발견됐다. 러시아 황실에 막강한 영향력을 행사했던 인물, 라스푸틴이었다. 라스푸틴을 살해한 용의자로 러시아 황실의 한 귀족이 지목됐지만 수사가 마무리된 뒤에도 기이한 소문은 끊이지 않았다. 라스푸틴이 청산가리를 먹고도 죽지 않았다거나, 총에 맞고도 살아났으며, 훗날 시신이 화장될 때 불길 속에서 스스로 일어나 앉았다는 기괴한 목격담이 전해진 것이다. ‘중증외상센터’ 원작자이자 의사 이낙준은 당시 남아 있는 기록과 의학적 근거를 토대로 라스푸틴을 둘러싼 ‘불사신 신화’의 실체를 짚어본다.이번 편에는 대세 개그맨 김원훈과 러시아 전문가 류한수 교수가 출연해 몰입감을 더한다. 김원훈은 특유의 하이퍼리얼리즘 연기를 선보이며 현장을 웃음으로 가득 채웠다. 러시아 역사의 권위자 류한수 교수는 우리가 알지 못했던 역사적 비하인드를 시원하게 풀어내며 시청자들을 100년 전 러시아로 안내할 예정이다.괴승 하나가 나라를 망친 것일까, 아니면 무너져가던 제국이 괴승을 만들어낸 것일까. 한 인물에 대한 맹목적인 믿음이 불러온 핏빛 비극,‘셀럽병사의 비밀’ 라스푸틴 편은 오는 10일 밤 8시 30분 KBS 2TV에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr